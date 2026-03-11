Οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο, συνελήφθη 52χρονος στα Τρίκαλα
Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο και τραυματίστηκε ο 20χρονος οδηγός

Συνελήφθη στα Τρίκαλα 52χρονος που οδηγούσε αυτοκίνητο μεθυσμένος και συγκρούστηκε με δίκυκλο.

Ο 52χρονος συνελήφθη εχθές (10/3) από αστυνομικούς του τμήματος τροχαίας Τρικάλων και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το trikalavoice.gr.

Το τροχαίο είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 20χρονος οδηγός της μηχανής και να διακομιστεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
