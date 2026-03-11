Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο, συνελήφθη 52χρονος στα Τρίκαλα
Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο και τραυματίστηκε ο 20χρονος οδηγός
Συνελήφθη στα Τρίκαλα 52χρονος που οδηγούσε αυτοκίνητο μεθυσμένος και συγκρούστηκε με δίκυκλο.
Το τροχαίο είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο 20χρονος οδηγός της μηχανής και να διακομιστεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.
