ΥΠΕΞ: Καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων επαναπατρισθέντων δεν υπήρξε

«Η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών – Σε ένα από τα email έγιναν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών