Έκρηξη σε όχημα σε εργοστάσιο στην Περιβόλα Πάτρας
Από την έκρηξη δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3), μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο στην οδό Αριστοτέλους, στην Περιβόλα της Πάτρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η έκρηξη σημειώθηκε σε αντλία οχήματος που βρισκόταν σε χώρο του εργοστασίου, την ώρα που ξεφόρτωνε ο οδηγός.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Από την έκρηξη δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο ήχος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός.
Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: patrapress.gr
