Έκρηξη σε όχημα σε εργοστάσιο στην Περιβόλα Πάτρας
Πάτρα Έκρηξη Εργοστάσιο

Από την έκρηξη δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3), μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο στην οδό Αριστοτέλους, στην Περιβόλα της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η έκρηξη σημειώθηκε σε αντλία οχήματος που βρισκόταν σε χώρο του εργοστασίου, την ώρα που ξεφόρτωνε ο οδηγός.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Από την έκρηξη δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο ήχος από την έκρηξη ήταν εκκωφαντικός.

Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: patrapress.gr

