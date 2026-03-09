Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό και ήπιες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, πού αναμένονται βροχές

Στους -1 με -2 °C οι ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί της Κυριακής 8 Μαρτίου

Στους -1 με -2 °C έπεσε ο υδράργυρος το πρωί της Κυριακής 08/03 σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας (Θέση Βρύζες) και ήταν ίση με -2.1 °C. Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες το πρωί της Κυριακής 08/03.Aρχικά αναμένονται λίγες ασθενείς βροχές σε περιοχές κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας και λίγα χιόνια σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα θα σταματήσουν.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 10-11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 11-13, στην Ήπειρο από 3 έως 16-17 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 14, στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια από 4 έως 13-15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 18-20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 4 έως 14 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 16-18 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 20 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14-15 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς.Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες,την Κρήτη και από το απόγευμα στην Πελοπόννησο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση μετά το απόγευμα.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Στερεά και την Εύβοια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στις νότιες θαλάσσιες περιοχές θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένηΟι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό στα βορειοδυτικά να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.