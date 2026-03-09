Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό και ήπιες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, πού αναμένονται βροχές
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό και ήπιες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, πού αναμένονται βροχές
Στους -1 με -2 °C οι ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί της Κυριακής - Η εκτίμηση του Θοδωρή Κολυδά για την πορεία της θερμοκρασίας μέχρι τα μέσα Μαρτίου
Σε γενικές γραμμές ήπιο και σχετικά σταθερό θα είναι το σκηνικό του καιρού στη χώρα την εβδομάδα που ξεκινά, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Μετά τις ασθενείς βροχές που αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια στην αρχή της εβδομάδας, ο καιρός θα βελτιωθεί από την Τρίτη, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές και θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
Το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό, ενώ κατά διαστήματα θα εμφανίζονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στα νότια και σε τμήματα της κεντρικής Ελλάδας. Δεν αποκλείονται λίγες τοπικές βροχές σε περιοχές όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες και η Πελοπόννησος, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας υπάρχει πιθανότητα για ασθενή φαινόμενα στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά ενισχυμένοι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές αυξομειώσεις αλλά συνολικά θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τάση ελαφράς ανόδου προς τα μέσα της εβδομάδας.
Όπως εξηγεί, τα περισσότερα σενάρια των προγνωστικών μοντέλων συγκλίνουν γύρω από τιμές μεταξύ 2 και 4 βαθμών Κελσίου στη συγκεκριμένη στάθμη της ατμόσφαιρας, κάτι που υποδηλώνει μια σχετικά σταθερή και ήπια θερμοκρασιακή κατάσταση χωρίς σημαντικές αποκλίσεις.
Μετά τα μέσα του μήνα, ωστόσο, διαφαίνεται μια ήπια ανοδική τάση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, η μέση τιμή των σεναρίων ανεβαίνει σταδιακά προς τους 4 με 6 βαθμούς Κελσίου στα 850 hPa, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αέρια μάζα πάνω από την Ελλάδα ενδέχεται να γίνει ελαφρώς θερμότερη από τα κανονικά επίπεδα.
Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται συνήθως σε θερμοκρασίες επιφάνειας κοντά ή και λίγο υψηλότερες από τις μέσες τιμές της εποχής.
Ορισμένα σενάρια υποδεικνύουν θερμότερες αέριες μάζες, με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 8 έως 10 βαθμούς Κελσίου στα 850 hPa, ενώ άλλα δείχνουν πιθανή υποχώρηση της θερμοκρασίας.
Η αυξημένη αυτή διασπορά σημαίνει ότι η πρόγνωση γίνεται λιγότερο βέβαιη για το διάστημα μετά τα μέσα Μαρτίου, καθώς η τελική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.
Στη συνέχεια διαφαίνεται μια ήπια θερμή τάση, χωρίς ενδείξεις για ισχυρή ψυχρή εισβολή, ενώ η αυξημένη διασπορά των σεναρίων προς το τέλος της περιόδου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εναλλαγών θερμότερων και ψυχρότερων αερίων μαζών.
Με άλλα λόγια, η συνολική εικόνα παραπέμπει σε μια ανοιξιάτικη και σχετικά ήπια θερμοκρασιακή πορεία τις επόμενες ημέρες, χωρίς ακραίες μεταβολές στη στάθμη των 850 hPa.
Η εκτίμηση Κολυδά για την πορεία της θερμοκρασίαςΣε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναλύει την εξέλιξη της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες, επισημαίνοντας ότι στο πρώτο τμήμα της περιόδου, περίπου έως τις 13–14 Μαρτίου, οι θερμοκρασίες στη στάθμη των 850 hPa κινούνται πολύ κοντά στις κλιματικά κανονικές τιμές για την εποχή.
Αυξημένη αβεβαιότητα μετά τα μέσα ΜαρτίουΣύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, από τις 16–17 Μαρτίου και μετά παρατηρείται μεγαλύτερη διασπορά μεταξύ των διαφορετικών σεναρίων των προγνωστικών μοντέλων.
Ανοιξιάτικη εικόνα χωρίς ακραίες μεταβολέςΣυνολικά, η εικόνα που προκύπτει από τα προγνωστικά στοιχεία δείχνει ότι το πρώτο δεκαήμερο της περιόδου θα χαρακτηρίζεται από θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή.
🎯Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 8, 2026
✅Στο πρώτο τμήμα της περιόδου (περίπου μέχρι τις 13–14 Μαρτίου) η θερμοκρασία στη στάθμη των 850 hPa κινείται πολύ κοντά στις κλιματικά κανονικές τιμές για την εποχή. Οι περισσότερες καμπύλες του ensemble συγκεντρώνονται γύρω από τους 2–4°C, γεγονός… pic.twitter.com/DzloRKsg7G
Στους -1 με -2 °C οι ελάχιστες θερμοκρασίες το πρωί της Κυριακής 8 ΜαρτίουΣτους -1 με -2 °C έπεσε ο υδράργυρος το πρωί της Κυριακής 08/03 σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας (Θέση Βρύζες) και ήταν ίση με -2.1 °C. Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες το πρωί της Κυριακής 08/03.
Ο καιρός σήμεραAρχικά αναμένονται λίγες ασθενείς βροχές σε περιοχές κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας και λίγα χιόνια σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα θα σταματήσουν.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 10-11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 11-13, στην Ήπειρο από 3 έως 16-17 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 14, στην Ανατολική Στερεά και στην Εύβοια από 4 έως 13-15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 18-20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 8 έως 17-18, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 4 έως 14 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 16-18 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 20 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14-15 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς.
Ο καιρός την Τρίτη 10-03-2026Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες,την Κρήτη και από το απόγευμα στην Πελοπόννησο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση μετά το απόγευμα.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τετάρτη 11-03-2026Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στη Στερεά και την Εύβοια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στις νότιες θαλάσσιες περιοχές θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και τα βόρεια.
Ο καιρός την Πέμπτη 12-03-2026Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.
Ο καιρός την Παρασκευή 13-03-2026Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, οπότε είναι πιθανό στα βορειοδυτικά να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
