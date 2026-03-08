Ολομέλεια δικηγόρων: Οι καταχρηστικές πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων-funds φαλκιδεύουν τα δικαιώματα δανειοληπτών

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων καταγγέλλει πρακτικές που, όπως αναφέρει, υπονομεύουν τα δικαιώματα των δανειοληπτών και ζητά συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, προτείνοντας τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τα δάνεια και αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου