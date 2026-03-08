Μια συντονισμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και δράσης στο πεδίο που ενισχύει τη συνεργασία με την αγορά και στηρίζει τις θεσμικές πρωτοβουλίες
Ολομέλεια δικηγόρων: Οι καταχρηστικές πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων-funds φαλκιδεύουν τα δικαιώματα δανειοληπτών
Ολομέλεια δικηγόρων: Οι καταχρηστικές πρακτικές των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων-funds φαλκιδεύουν τα δικαιώματα δανειοληπτών
Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων καταγγέλλει πρακτικές που, όπως αναφέρει, υπονομεύουν τα δικαιώματα των δανειοληπτών και ζητά συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών, προτείνοντας τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τα δάνεια και αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου
Ο δικηγορικός κόσμος επανήλθε στο θέμα των καταχρηστικών συμπεριφορών και πρακτικών των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων - Funds, λίγες μέρες αφότου από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (σε διάσκεψη), δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων και αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης.
Υπενθυμίζεται, ότι οι αρεοπαγίτες με μεγάλη πλειοψηφία (35 υπερ και 12 κατά) αποφάσισαν ότι ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.
Τώρα, η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά την τελευταία συνεδρίαση της σε ανακοίνωσή της «επισημαίνει για μία ακόμη φορά τις καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα δανειοληπτών και θέτουν σε κίνδυνο απώλειας της περιουσίας τους όπως επίσης και σε απαξιωτικές συμπεριφορές έναντι δικηγόρων και οφειλετών».
Παράλληλα, η Ολομέλεια, λαμβάνοντας υπόψη την αδράνεια της Τράπεζας της Ελλάδος σε σχετική επιστολή της όπου κατήγγελλε συγκεκριμένες συμπεριφορές, αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών και πρακτικών στο μέλλον, με επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής του.
Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια των 63 Δικηγορικών Συλλόγων, ζητά «τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για διακανονισμένα, εξοφλημένα και λοιπά δάνεια και ζητά να προσκομίζεται βεβαίωση από την πλατφόρμα αυτή ως διαδικαστική προϋπόθεση για την έναρξη κάθε διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης από τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων».
Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ολομέλεια «θα αναδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο την πραγματική διάσταση του προβλήματος που διαταράσσει την κοινωνική συνοχή και οδηγεί σε οικονομική καταστροφή μεγάλο μέρος της κοινωνίας» και «σε περίπτωση συνέχισης των συμπεριφορών αυτών ή μη λήψης των αναγκαίων μέτρων από την Πολιτεία η Ολομέλεια εξουσιοδοτεί τη συντονιστική επιτροπή να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους στοχευμένες δράσεις» αποκλειστικά για τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων -funds.
Την ίδια στιγμή η Ολομέλεια «εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της στις καταχρηστικές και αθέμιτες συμπεριφορές των Τραπεζών που επιδιώκουν να διορίζουν δικηγόρους της αρεσκείας τους και για την εκπροσώπηση του δανειολήπτη στις προσημειώσεις, γεγονός που εγείρει και ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων».
Υπενθυμίζεται, ότι οι αρεοπαγίτες με μεγάλη πλειοψηφία (35 υπερ και 12 κατά) αποφάσισαν ότι ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.
Τώρα, η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος κατά την τελευταία συνεδρίαση της σε ανακοίνωσή της «επισημαίνει για μία ακόμη φορά τις καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων που φαλκιδεύουν τα δικαιώματα δανειοληπτών και θέτουν σε κίνδυνο απώλειας της περιουσίας τους όπως επίσης και σε απαξιωτικές συμπεριφορές έναντι δικηγόρων και οφειλετών».
Παράλληλα, η Ολομέλεια, λαμβάνοντας υπόψη την αδράνεια της Τράπεζας της Ελλάδος σε σχετική επιστολή της όπου κατήγγελλε συγκεκριμένες συμπεριφορές, αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών και πρακτικών στο μέλλον, με επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασής του.
Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια των 63 Δικηγορικών Συλλόγων, ζητά «τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για διακανονισμένα, εξοφλημένα και λοιπά δάνεια και ζητά να προσκομίζεται βεβαίωση από την πλατφόρμα αυτή ως διαδικαστική προϋπόθεση για την έναρξη κάθε διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης από τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων».
Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ολομέλεια «θα αναδείξει με κάθε πρόσφορο τρόπο την πραγματική διάσταση του προβλήματος που διαταράσσει την κοινωνική συνοχή και οδηγεί σε οικονομική καταστροφή μεγάλο μέρος της κοινωνίας» και «σε περίπτωση συνέχισης των συμπεριφορών αυτών ή μη λήψης των αναγκαίων μέτρων από την Πολιτεία η Ολομέλεια εξουσιοδοτεί τη συντονιστική επιτροπή να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους στοχευμένες δράσεις» αποκλειστικά για τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων -funds.
Την ίδια στιγμή η Ολομέλεια «εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή της στις καταχρηστικές και αθέμιτες συμπεριφορές των Τραπεζών που επιδιώκουν να διορίζουν δικηγόρους της αρεσκείας τους και για την εκπροσώπηση του δανειολήπτη στις προσημειώσεις, γεγονός που εγείρει και ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα