Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Καντερές: Τέτοιες ημέρες το 1987 είχαμε τον «χιονιά του αιώνα», η σύγκριση με την ανομβρία τον φετινό Μάρτιο
Καντερές: Τέτοιες ημέρες το 1987 είχαμε τον «χιονιά του αιώνα», η σύγκριση με την ανομβρία τον φετινό Μάρτιο
Ο ιστορικός «χιονιάς του αιώνα» του Μαρτίου 1987 έφερε πολυήμερες χιονοπτώσεις, ακραίο ψύχος και μεγάλες ζημιές σε πολλές περιοχές της χώρας - Τι «βλέπει» ο μετεωρολόγος για την εξέλιξη του μήνα
Σύγκριση του φετινού Μαρτίου με τον ιστορικό «χιονιά του αιώνα» του 1987 κάνει σε ανάρτησή του στο Facebook ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές.
Όπως αναφέρει ο πρώην διευθυντής προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τότε μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή από τη Ρωσία προκάλεσε ακραίες καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα, με χιονοπτώσεις και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.
Τριάντα εννέα χρόνια μετά, ο Μάρτιος του 2026 εξελίσσεται μέχρι στιγμής με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς κυριαρχεί η ανομβρία και η απουσία αξιόλογων βροχοπτώσεων.
Μάρτιος 1987.
Πριν 39 χρόνια τέτοιες ημέρες είχαμε τον ''χιονιά του αιώνα'', που χτύπησε ολόκληρη τη χώρα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καταρρίπτοντας τις απολύτως ελάχιστες τιμές σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Με ιδιαίτερη σφοδρότητα και πολλά-πολλά χιόνια χτυπήθηκαν Αττική, Βοιωτία, Εύβοια και Θεσσαλία, προξενώντας τεράστιες υλικές ζημιές.
Αιτία αυτών ήταν η κάθοδος πολύ μεγάλης ψυχρής εισβολής από τη Ρωσία, που είχε αποτέλεσμα στη στάθμη των 500 hPa η θερμοκρασία να κατρακυλήσει στους μείον 40 βαθμούς και στα 850 hPa στους μείον 11 βαθμούς, όταν οι κανονικές τιμές για τον μήνα Μάρτιο είναι αντίστοιχα μείον 23 και συν 3 βαθμοί.
Στην Αθήνα χιόνισε στη διάρκεια 8 ημερών, κάτι πρωτοφανές, με τη χειρότερη ημέρα στις 9 Μαρτίου, με χιονοθύελλα και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από μηδέν έως 3 βαθμούς.
Ακόμη, στη διάρκεια 14 ημερών του μήνα η μέγιστη θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 9 βαθμούς στην Αθήνα. Επιπλέον, ο Μάρτιος ήταν ανεμώδης, με 10 ημέρες με GALES.
Μάρτιος 2026
Πέρασαν οι πρώτες 7 ημέρες χωρίς βροχές και εκείνες της Πέμπτης ήταν λίγες τοπικές στη βόρεια Ελλάδα, των 1-2 χιλ. Στο νέο επταήμερο δεν προβλέπονται βροχές και η ανομβρία θα συνεχιστεί, και μάλλον και στο επόμενο επταήμερο δεν προβλέπεται αξιόλογη ατμοσφαιρική διαταραχή.
Είδομεν από την εαρινή ισημερία έως το τέλος του μήνα τι μας επιφυλάσσει ο Μάρτιος, αρκεί να μην επαναληφθεί ο περσινός, άνομβρος».
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Όπως αναφέρει ο πρώην διευθυντής προγνώσεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τότε μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή από τη Ρωσία προκάλεσε ακραίες καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα, με χιονοπτώσεις και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.
Τριάντα εννέα χρόνια μετά, ο Μάρτιος του 2026 εξελίσσεται μέχρι στιγμής με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, καθώς κυριαρχεί η ανομβρία και η απουσία αξιόλογων βροχοπτώσεων.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ:«Μάρτιος 1987 - Μάρτιος 2026
Μάρτιος 1987.
Πριν 39 χρόνια τέτοιες ημέρες είχαμε τον ''χιονιά του αιώνα'', που χτύπησε ολόκληρη τη χώρα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καταρρίπτοντας τις απολύτως ελάχιστες τιμές σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Με ιδιαίτερη σφοδρότητα και πολλά-πολλά χιόνια χτυπήθηκαν Αττική, Βοιωτία, Εύβοια και Θεσσαλία, προξενώντας τεράστιες υλικές ζημιές.
Αιτία αυτών ήταν η κάθοδος πολύ μεγάλης ψυχρής εισβολής από τη Ρωσία, που είχε αποτέλεσμα στη στάθμη των 500 hPa η θερμοκρασία να κατρακυλήσει στους μείον 40 βαθμούς και στα 850 hPa στους μείον 11 βαθμούς, όταν οι κανονικές τιμές για τον μήνα Μάρτιο είναι αντίστοιχα μείον 23 και συν 3 βαθμοί.
Στην Αθήνα χιόνισε στη διάρκεια 8 ημερών, κάτι πρωτοφανές, με τη χειρότερη ημέρα στις 9 Μαρτίου, με χιονοθύελλα και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από μηδέν έως 3 βαθμούς.
Ακόμη, στη διάρκεια 14 ημερών του μήνα η μέγιστη θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους 9 βαθμούς στην Αθήνα. Επιπλέον, ο Μάρτιος ήταν ανεμώδης, με 10 ημέρες με GALES.
Μάρτιος 2026
Πέρασαν οι πρώτες 7 ημέρες χωρίς βροχές και εκείνες της Πέμπτης ήταν λίγες τοπικές στη βόρεια Ελλάδα, των 1-2 χιλ. Στο νέο επταήμερο δεν προβλέπονται βροχές και η ανομβρία θα συνεχιστεί, και μάλλον και στο επόμενο επταήμερο δεν προβλέπεται αξιόλογη ατμοσφαιρική διαταραχή.
Είδομεν από την εαρινή ισημερία έως το τέλος του μήνα τι μας επιφυλάσσει ο Μάρτιος, αρκεί να μην επαναληφθεί ο περσινός, άνομβρος».
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα