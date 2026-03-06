Έργα στο δάσος, στήριξη στις κοινότητες και ιστορίες ανθρώπων που έμειναν, φρόντισαν, και επέμειναν όταν η φωτιά έσβησε
Το protothema μέσα στα καταφύγια του Πανεπιστημίου Κύπρου και η αγωνία των Ελλήνων φοιτητών - Δείτε βίντεο
Το protothema.gr κατέγραψε από κοντά τους θωρακισμένους χώρους προστασίας κάτω από τις φοιτητικές εστίες και τις οδηγίες που έχουν λάβει οι φοιτητές
Η επίθεση με drone που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι και ο πόλεμος στη Μεση Ανατολή επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στην Κύπρο και της ετοιμότητας των υποδομών προστασίας σε περίπτωση κρίσης.
Σε αυτό το πλαίσιο, το protothema.gr μπήκε στα καταφύγια του Πανεπιστημίου Κύπρου και κατέγραψε από κοντά έναν από τους πιο οργανωμένους και θωρακισμένους χώρους προστασίας στο νησί που δεν έχουν καμία σχέση με την απογοητευτική εικόνα των καταφυγίων που έχουμε δει ως σήμερα στο νησί.
Κάτω από το πανεπιστημιακό κτίριο έχουν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι με ενισχυμένους τοίχους από οπλισμένο σκυρόδεμα και συστήματα εξαερισμού, που μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλο αριθμό φοιτητών σε περίπτωση συναγερμού. Η πρόσβαση γίνεται μέσω συγκεκριμένων διαδρομών μέσα στις εστίες, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να φτάσουν γρήγορα και με ασφάλεια στα καταφύγια.
Στο βίντεο του protothema.gr μιλά ο υπεύθυνος ασφαλείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ακης Σοφρωνιου εξηγώντας πώς λειτουργεί το σύστημα προστασίας και ποια είναι τα πρωτόκολλα που ενεργοποιούνται σε περίπτωση ανάγκης.
Παράλληλα, δύο φοιτήτριες που διαμένουν στις εστίες περιγράφουν την καθημερινότητά τους και τις οδηγίες που έχουν λάβει για το πώς θα κινηθούν σε περίπτωση συναγερμού.
Δείτε στο βίντεο εικόνες από το εσωτερικό ενός καταφυγίου που, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, θεωρείται από τα πιο οργανωμένα και θωρακισμένα που υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο.
