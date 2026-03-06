Το protothema μέσα στα καταφύγια του Πανεπιστημίου Κύπρου και η αγωνία των Ελλήνων φοιτητών - Δείτε βίντεο

Το protothema.gr κατέγραψε από κοντά τους θωρακισμένους χώρους προστασίας κάτω από τις φοιτητικές εστίες και τις οδηγίες που έχουν λάβει οι φοιτητές