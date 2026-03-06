Η Imperial Brands Hellas αναλαμβάνει δράση: «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
Η Imperial Brands Hellas αναλαμβάνει δράση: «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
Μια συντονισμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και δράσης στο πεδίο που ενισχύει τη συνεργασία με την αγορά και στηρίζει τις θεσμικές πρωτοβουλίες
Η συμμόρφωση δεν είναι μια διαδικασία που ολοκληρώνεται από τη μία ημέρα στην άλλη. Προϋποθέτει ενημέρωση, συντονισμό και ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων κρίκων της αλυσίδας διάθεσης.
Η προστασία των ανηλίκων βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο των δημόσιων πολιτικών, και η αποτελεσματική εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων δεν εξαρτάται μόνο από το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και από τον βαθμό ευθυγράμμισης της αγοράς.
Σε αυτό το περιβάλλον, η Imperial Brands Hellas προχωρά στην υλοποίηση της οργανωμένης πρωτοβουλίας ενημέρωσης και δράσης στο πεδίο «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί», επιδιώκοντας την ουσιαστική ευθυγράμμιση του κλάδου.
Από το πλαίσιο στην πράξη και σε κάθε σημείο λιανικής
Η εταιρεία κινητοποιεί το σύνολο του δικτύου συνεργατών της, από το χονδρεμπόριο έως τα χιλιάδες σημεία λιανικής σε όλη τη χώρα και την Δύναμη Πωλήσεών της. Η πρωτοβουλία έχει πανελλαδικό εύρος και περιλαμβάνει επιτόπιες επισκέψεις, διανομή έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού, καθώς και αξιοποίηση QR codes και αποστολής SMS που οδηγούν σε εξειδικευμένο περιεχόμενο και περιέχουν πρακτικές οδηγίες.
Η δράση αναπτύσσεται σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων από την πώληση προϊόντων που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.
Ήδη, έχουν ενημερωθεί και λάβει από την Imperial Brands Hellas υποστηρικτικό έντυπο και πολυμεσικό υλικό όλοι οι συνεργάτες διανομής προϊόντων, που φτάνουν σε όλα τα σημεία πώλησης στην ελληνική επικράτεια, μέσω του χονδρεμπορίου.
Παράλληλα, η Δύναμη Πωλήσεων της εταιρείας επισκεπτεται και ενημερώνει τους λιανοπωλητές, ήδη. To αμέσως επόμενο διάστημα η ενημέρωση θα φτάσει σε 10.000 σημεία λιανικής πώλησης μέσω ιδίων εταιρικών δυνάμεων.
«Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαμόρφωση ενός υπεύθυνου οικοσυστήματος, στο οποίο η προστασία των ανηλίκων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Σε συνεργασία με την Πολιτεία και τους συνεργάτες μας, εργαζόμαστε συστηματικά ώστε κάθε Σημείο Πώλησης να λειτουργεί με συνέπεια, διαφάνεια και υψηλά πρότυπα συμμόρφωσης», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Νίκος Νικηφορίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Imperial Brands Hellas.
Δύο άξονες ενημέρωσης και υποστήριξης
Η πρωτοβουλία οργανώνεται γύρω από δύο βασικούς άξονες, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά και διαμορφώνουν ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσης και αποτελεσμάτων.
Ο πρώτος αφορά στο Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού και Λοιπών Μη Καπνικών Προϊόντων, στο οποίο καλούνται να εγγραφούν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη διάθεση των συγκεκριμένων προϊόντων, έως 16/4.
Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην επιβεβαίωση ηλικίας κατά την πώληση, στοιχείο καθοριστικής σημασίας για την προστασία των ανηλίκων. Η αξιοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών gov.gr Wallet ενισχύει στην πράξη τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα διατίθενται αποκλειστικά σε ενήλικες καταναλωτές.
Στην πράξη, οι δύο άξονες συνθέτουν μια ενιαία προσέγγιση που καλύπτει όλο το εύρος από τη θεσμική καταγραφή και εποπτεία έως την καθημερινή συναλλαγή με τον καταναλωτή.
45 χρόνια δραστηριότητας με συνέπεια
Η πρωτοβουλία «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί» δεν αποτελεί μεμονωμένη ενέργεια, αλλά συνέχεια μιας διαχρονικής στρατηγικής που, εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, συνδέει την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας με τη θεσμική συνέπεια και τον σεβασμό των κανόνων.
Ως μέλος του διεθνούς ομίλου Imperial Brands, η Imperial Brands Hellas συγκαταλέγεται στους βασικούς επιχειρηματικούς φορείς του κλάδου στην Ελλάδα, με εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών και σταθερό αποτύπωμα στην εγχώρια οικονομία.
Σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων, η εταιρεία επιλέγει να λειτουργεί προληπτικά και συντονισμένα μετατρέποντας την εταιρική υπευθυνότητα σε πρακτική καθημερινής εφαρμογής, στο κάθε σημείο πώλησης σε όλη την Επικράτεια.
Επισκεφθείτε για περισσότερα τη σελίδα της Πρωτοβουλίας: https://imperialbrandshellas-toavriosimera.gr/
