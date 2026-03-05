Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ιδιοκτήτης ψησταριάς για ρευματοκλοπή
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ιδιοκτήτης ψησταριάς για ρευματοκλοπή

Διαπιστώθηκε επέμβαση στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της επιχείρησης

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ιδιοκτήτης ψησταριάς για ρευματοκλοπή
Ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Καλαμαριά συνελήφθη με την κατηγορίας της ρευματοκλοπής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε προηγηθεί έλεγχος από τεχνικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, κατά τον οποίο φαίνεται να διαπιστώθηκε επέμβαση στον μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος της επιχείρησης.

Όπως προέκυψε, η παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα τη μη ορθή καταγραφή της καταναλωθείσας ενέργειας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, αστυνομικοί του Α.Τ. Χαριλάου - Αναλήψεως πέρασαν χθες το πρωί χειροπέδες στον 40χρονο, που -κατά πληροφορίες- διατηρεί ψησταριά στην περιοχή.

Η υπόθεση οδηγείται στις δικαστικές αρχές, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ύψος της οικονομικής ζημιάς.

