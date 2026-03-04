Λευκωσία: Τυπικό προληπτικό μέτρο η οδηγία του State Department για απομάκρυνση μη αναγκαίου προσωπικού της πρεσβείας των ΗΠΑ
«Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη που να δικαιολογεί ανησυχία σε σχέση με την ασφάλεια στη χώρα», τονίζουν διπλωματικές πηγές
Τυπική προληπτική διαδικασία που εφαρμόζεται από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε διάφορες χώρες όταν αξιολογούνται περιφερειακές εξελίξεις χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στη Λευκωσία την επικαιροποιημένη ταξιδιωτική οδηγία που εξέδωσε το State Department.
Το συγκεκριμένο στάδιο αποτελεί το ηπιότερο επίπεδο μέτρων που μπορεί να ληφθεί. Στην πράξη δεν αφορά απομάκρυνση προσωπικού ούτε υποδηλώνει ύπαρξη οποιασδήποτε άμεσης απειλής. Απλώς παρέχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, σε μέλη οικογενειών διπλωματών ή σε περιορισμένο αριθμό μη απολύτως απαραίτητου προσωπικού να αναχωρήσουν προσωρινά, εάν το κρίνουν σκόπιμο, εξήγησαν οι διπλωματικές πηγές στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Σημείωσαν ότι το ''authorized departure'' διαφέρει ουσιωδώς από το στάδιο ''mandatory departure'', το οποίο συνεπάγεται υποχρεωτική αποχώρηση προσωπικού. «Το τελευταίο έχει εφαρμοστεί σε αριθμό χωρών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου λόγω των εξελίξεων στην περιοχή, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση της Κύπρου», επεσήμαναν οι ίδιες διπλωματικές πηγές.
«Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με τους εταίρους της και τις αρμόδιες αρχές, ενώ η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη που να δικαιολογεί ανησυχία σε σχέση με την ασφάλεια στη χώρα», υπογράμμισαν.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επικαιροποίησε την ταξιδιωτική οδηγία, που ανεβάζει την Κύπρο στο επίπεδο 3 και κάλεσε τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών να «επανεξετάσουν» το ταξίδι τους στο νησί.
Στο ίδιο πλαίσιο, υπάρχει ειδική προειδοποίηση ότι πολίτες των ΗΠΑ που αναχωρούν από το Ερτζιάν μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες σε μελλοντική επιστροφή στις περιοχές υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γίνεται επίσης αναφορά στο ζήτημα της παραμονής, με την επισήμανση ότι άδειες παραμονής που εκδίδονται από τις τουρκοκυπριακές αρχές δεν αναγνωρίζονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ παραμονή πέραν των 90 ημερών στον βορρά μπορεί να οδηγήσει σε απαγόρευση εισόδου.
Σημειώνεται επίσης ότι, λόγω της περιφερειακής αστάθειας, οι ταξιδιώτες οφείλουν να έχουν σχέδιο αποχώρησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που να μην εξαρτάται από βοήθεια της αμερικανικής κυβέρνησης.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επικαιροποίησε την ταξιδιωτική οδηγία, που ανεβάζει την Κύπρο στο επίπεδο 3 και κάλεσε τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών να «επανεξετάσουν» το ταξίδι τους στο νησί.
«Άδεια» για αναχώρηση μη αναγκαίου προσωπικούΣτο ίδιο πλαίσιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι έχει εξουσιοδοτήσει υπαλλήλους που δεν θεωρούνται αναγκαίο προσωπικό της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς και μέλη των οικογενειών τους, να εγκαταλείψουν την Κύπρο, επικαλούμενο κινδύνους για την ασφάλεια.
Προειδοποιήσεις για «παράνομες» εισόδους και παραμονήΗ αμερικανική οδηγία προτρέπει, επίσης, τους πολίτες των ΗΠΑ να εισέρχονται και να εξέρχονται από το νησί μόνο από τα νόμιμα σημεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου ή τα λιμάνια Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θεωρεί νόμιμη την είσοδο ή έξοδο μέσω του αεροδρομίου Ερτζιάν (Τύμπου) ή λιμανιών στο ψευδοκράτος.
Συστάσεις για STEP και «έκτακτο σχέδιο εξόδου»Οι αμερικανικές αρχές προτρέπουν τους πολίτες τους να εγγραφούν στο πρόγραμμα Smart Traveler Enrollment Program (STEP), ώστε να λαμβάνουν ενημερώσεις και ειδοποιήσεις από την Πρεσβεία ή προξενικές αρχές, καθώς και να παρακολουθούν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για έκτακτα γεγονότα.
Cyprus: The State Department updated the Travel Advisory for Cyprus to reflect the authorized departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of government personnel. Read the full advisory: https://t.co/xeGmqQrxI9 pic.twitter.com/mEMqAcDIZU— TravelGov (@TravelGov) March 4, 2026
