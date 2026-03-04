Τροχαίο στην Αττική Οδό - Καθυστερήσεις από Μαραθώνος έως Κάντζα στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο, λίγο μετά την έξοδο Μαραθώνος, προκαλώντας καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, με τα προβλήματα να εντοπίζονται από το ύψος της Μαραθώνος έως την περιοχή της Κάντζας.Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ οχήματα. Υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς τραυματισμούς.