Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 94χρονη στην Καλαμάτα, συνελήφθη ο 29χρονος οδηγός
Φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 94χρονη στην Καλαμάτα, συνελήφθη ο 29χρονος οδηγός
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο όταν οι διασώστες έφτασαν, η 94χρονη είχε ήδη καταλήξει
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη μία περίπου το μεσημέρι του Σαββάτου, στην περιοχή της Ράχης, στην Καλαμάτα, με θύμα μία 94χρονη γυναίκα, κάτοικο της περιοχής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένα φορτηγό που οδηγούσε 29χρονος, παρέσυρε – κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής διερευνώνται – την ηλικιωμένη γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο όταν οι διασώστες έφτασαν, η 94χρονη είχε ήδη καταλήξει. Ο 29χρονος οδηγός συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένα φορτηγό που οδηγούσε 29χρονος, παρέσυρε – κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής διερευνώνται – την ηλικιωμένη γυναίκα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο όταν οι διασώστες έφτασαν, η 94χρονη είχε ήδη καταλήξει. Ο 29χρονος οδηγός συνελήφθη, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα