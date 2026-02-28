Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Άνδρας στην Θεσσαλονίκη ξυλοκόπησε τη σύζυγό του μπροστά στα 3 ανήλικα ανίψια του
Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ όπως φαίνεται είχε ποινικό παρελθόν
Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με θύμα μία γυναίκα και δράστη τον σύζυγό της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας αλλοδαπός φέρεται να χτύπησε άσχημα τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους, μπροστά στα τρία ανήλικα ανίψια του. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε εντός της οικίας τους, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε μώλωπες στο κεφάλι και στο σώμα. Οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και της παρασχέθηκε φροντίδα.
Ο άνδρας συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε ποινικό παρελθόν, καθώς στο παρελθόν είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια φυλάκιση και φέρεται να έδινε το «παρών» σε αστυνομικό τμήμα, στο πλαίσιο περιοριστικών όρων.
Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται σε εξέλιξη.
