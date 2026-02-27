Το ΑΠΘ καταδικάζει τη βεβήλωση μνημείου του Παλαιού Εβραϊκού Νεκροταφείου

Σαφή και κατηγορηματική καταδίκη για τη βεβήλωση του μνημείου που είναι αφιερωμένο στο Παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο
, εντός της Πανεπιστημιούπολης, εξέφρασαν οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ
), με ανακοίνωσή τους την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2026.
Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται, ότι η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης αποτελεί οργανικό στοιχείο της ταυτότητας της πόλης, ενώ η ιστορία της συνιστά αναπόσπαστο μέρος της θεσμικής μνήμης του Ιδρύματος. Το μνημείο, που βρίσκεται στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης, έχει ιδιαίτερη ιστορική και συμβολική σημασία, καθώς παραπέμπει στο Παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο της πόλης, ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της μακραίωνης παρουσίας των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση των Πρυτανικών Αρχών, έχουν ήδη μεριμνήσει για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών
που προκλήθηκαν, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε ενέργειες που στρέφονται κατά της ιστορικής μνήμης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των μνημείων και της ιστορικής κληρονομιάς που φιλοξενεί ο πανεπιστημιακός χώρος.
Τέλος, το ΑΠΘ καλεί την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία της Θεσσαλονίκης να σταθούν απέναντι σε φαινόμενα βανδαλισμού και μισαλλοδοξίας, υπερασπιζόμενοι τις αξίες του σεβασμού, της ιστορικής συνείδησης και της δημοκρατίας.
Ανακοίνωση Πρυτανικών Αρχών για τη βεβήλωση του μνημείου που είναι αφιερωμένο στο Παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο:
«Θεσσαλονίκη, 27/2/2026
Οι Πρυτανικές Αρχές καταδικάζουν τη βεβήλωση του μνημείου που είναι αφιερωμένο στο Παλαιό Εβραϊκό Νεκροταφείο, το οποίο βρίσκεται εντός της Πανεπιστημιούπολης. Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης αποτελεί οργανικό στοιχείο της πόλης και η ιστορία της κομμάτι της θεσμικής μνήμης του Πανεπιστημίου μας.
Οι Πρυτανικές Αρχές έχουν φροντίσει για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, ενώ θα λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον».