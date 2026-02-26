Ζευγάρι με 2 μαχαίρια 16 εκατοστών προσπάθησε να μπει στα δικαστήρια της Ευελπίδων, τους συνέλαβε η δικαστική αστυνομία

Το ζευγάρι εντοπίστηκε στην είσοδο των δικαστηρίων, από τον έλεγχο που έγινε στις τσάντες τους – Το περιστατικό έγινε λίγες ώρες μετά το περιστατικό με τον δικηγόρο που έφερε περίστροφο μέσα σε αίθουσα των δικαστηρίων