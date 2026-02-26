Ζευγάρι με 2 μαχαίρια 16 εκατοστών προσπάθησε να μπει στα δικαστήρια της Ευελπίδων, τους συνέλαβε η δικαστική αστυνομία
ΕΛΛΑΔΑ
Δικαστήρια Ευελπίδων Μαχαίρι Συλλήψεις

Ζευγάρι με 2 μαχαίρια 16 εκατοστών προσπάθησε να μπει στα δικαστήρια της Ευελπίδων, τους συνέλαβε η δικαστική αστυνομία

Το ζευγάρι εντοπίστηκε στην είσοδο των δικαστηρίων, από τον έλεγχο που έγινε στις τσάντες τους – Το περιστατικό έγινε λίγες ώρες μετά το περιστατικό με τον δικηγόρο που έφερε περίστροφο μέσα σε αίθουσα των δικαστηρίων

Βασιλική Κόκκαλη
Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού με τον δικηγόρο ο οποίος έφερε περίστροφο μέσα σε αίθουσα των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων, άνδρες της δικαστικής αστυνομίας εντόπισαν ένα ζευγάρι που έφερε δυο μαχαίρια.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε στην είσοδο των δικαστηρίων και σύμφωνα με πληροφορίες είχε σκοπό να επισκεφθεί την Εισαγγελία Ανηλίκων.


Από τον έλεγχο που έγινε στις τσάντες που είχε μαζί του το ζευγάρι εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια 16 εκατοστών το καθένα. Άμεσα, συνελήφθησαν και θα ακολουθεί η νόμιμη διαδικασία.
