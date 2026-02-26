Πώς πέρασε το όπλο ο δικηγόρος στα δικαστήρια Ευελπίδων, το κενό νόμου και τα σοβαρά ερωτήματα ασφάλειας

«Ναι μεν αλλά» για το αν μπορεί να οπλοφορεί κάποιος στις δικαστικές αίθουσες





Φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο κάτοχος νόμιμης αδείας οπλοφορίας να έχει εντός των δικαστηρίων και ειδικότερα, εντός των δικαστικών αιθουσών, το όπλο του σε εμφανές σημείο, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν είναι δικηγόρος υπεράσπισης είτε κατηγορουμένου είτε μηνυτή.







Στην διακοπή της δίκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, ο πρόεδρος της έδρας του δικαστηρίου ζήτησε από αστυνομικούς του δικαστηρίου να ελέγξει τον συνήγορο και στην συνέχεια το



Σύμφωνα με δικηγόρους, οι οποίοι για ευνόητους λόγους κρατούν την ανωνυμία τους, ο δικηγόρος ο οποίος οπλοφορεί νόμιμα και μέσα στην δικαστική αίθουσα, που διεξάγεται ποινική δίκη έχει το όπλο σε εμφανές σημείο (και όπως αναφέρει εξάλλου, η ανακοίνωση της Ένωσης και σε κάθε κίνηση του σώματός του ήταν εμφανείς η υπάρξει του όπλου), μπορεί αυτό κάλλιστα να εκληφθεί ότι έχει το χαρακτήρα εκφοβισμού η απειλής, τόσο ως προς τους δικαστές της έδρας, όσο και προς τους παρευρισκόμενους δικηγόρους, μάρτυρες, κ.λπ.







Ακόμη, αναφέρουν οι δικηγόροι ότι σύμφωνα με ορισμένους κανονισμούς λειτουργίας των δικαστηρίων, δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα η νόμιμή οπλοφορία, όμως ο κάτοχος του όπλου οφείλει να το παραδώσει κατά την είσοδό του στο δικαστικό μέγαρο στο αρμόδιο αστυνομικό όργανο και το παραλαμβάνει κατά την έξοδο.



Θα μπορούσε ο εν λόγω δικηγόρος να έχει το όπλο είτε στην τσάντα του είτε σε ειδική θήκη -όπως έχουν οι άνδρες ασφαλείας υψηλών προσώπων- που είναι κοντά στην μασχάλη του χεριού και δεν φαίνεται η ύπαρξή του.



Κλείσιμο Ερωτηματικά Από το εν λόγω περιστατικό δημιουργούνται ερωτηματικά, όπως είναι γιατί κατά την είσοδο του εν λόγω δικηγόρου στην πρώην Σχολή Ευέλπιδων, δεν ανιχνεύτηκε το όπλο από την μαγνητική πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων ή από την ακτινοσκοπική συσκευή ελέγχου χειραποσκευών (X-Ray).



Οι πιθανές απαντήσεις που ζητούν επιβεβαίωση ή διάψευση είναι:



1) Δεν λειτουργεί η μαγνητική πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων, κ.λπ., του Πρωτοδικείου Αθηνών,



2) Οι αρμόδιοι αστυνομικοί στην πύλη εισόδου δεν αντιλήφθηκαν την ύπαρξη του όπλου και



3) Πέρασε ο εν λόγω δικηγόρος από την πύλη εισόδου του Πρωτοδικείου.



Ως προς το τελευταίο, συνάδελφοι του δικηγόρου που οπλοφορούσε, λένε ότι ο συγκεκριμένος συνήγορος εισέρχεται με το αυτοκίνητό του στην πρώην Σχολή Ευελπιδών, χωρίς όμως να γνωρίζουν το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό.



Πάντως, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ο εν λόγω δικηγόρος εισήλθε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τίθεται θέμα ασφάλειας των δικαστηρίων.



Δεν πρέπει να παραληφθεί ότι εισαγγελείς και δικαστές οπλοφορούν έχοντας νόμιμες άδειες οπλοφορίας, όπως οπλοφορούν και δικηγόροι, όμως δεν έχουν σε εμφανή σημεία το όπλο.



Ενδεικτικά, δεν είναι μεγάλο χρονικό διάστημα όπου πρώην πρόεδρος μεγάλου αριθμητικά Δικηγορικού Συλλόγου, συνελήφθη κατά την είσοδό του σε δικαστικό μέγαρο, καθώς είχε στην τσάντα του όπλο, χωρίς να έχει άδεια οπλοφορίας. Φυσικά, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη.



Ακόμη, δεν μπορεί να λησμονηθεί περιστατικό όπου Εισαγγελέας που υπηρετεί σε ακριτική νησιωτική περιοχή και οπλοφορεί νόμιμα, μπήκε στον Άρειο Πάγο με το όπλο.



Αμέσως, σήμανε συναγερμός καθώς άναψε το κόκκινο φως στην μαγνητική πύλη ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων και το προσωπικό ασφάλεια του κτιρίου δεν γνώριζε με ποιόν έχει να κάνει και τι πιθανούς σκοπούς είχε.



Ο εν λόγω εισαγγελέας είναι από τους πλέον δραστήριους και μάχιμους εισαγγελικούς λειτουργούς.



Τελικά, το περιστατικό έληξε με την παρέμβαση της τότε εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνης, η οποία τον είχε καλέσει εκείνη για υπηρεσιακούς λόγους.



Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ανέφερε:



«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων με ιδιαίτερη ανησυχία οφείλει να ενημερώσει ως προς περιστατικό που έλαβε χώρα τις προηγούμενες ημέρες σε ακροατήριο του Πρωτοδικείου Αθηνών.



Συγκεκριμένα, πληρεξούσιος δικηγόρος διαδίκου, ο οποίος παρίστατο σε ποινική δίκη, κατελήφθη να φέρει περίστροφο εντός του ακροατηρίου!



Όπως αναφέρθηκε αρμοδίως από την Πρόεδρο που διεύθυνε τη διαδικασία, ο συνήγορος έφερε το όπλο σε εμφανές σημείο, γύρω από τη μέση του, με τρόπο ώστε με κάθε κίνησή του να είναι ορατό από όλους τους παρευρισκομένους παράγοντες της δίκης, μεταξύ των οποίων και τους δικαστές της συνθέσεως. Ακολούθως, μετά από διακοπή της διαδικασίας, με πρωτοβουλία της Προέδρου ζητήθηκε από τη φρουρά του Δικαστηρίου να ελέγξει τον ως άνω συνήγορο και ακολούθως το όπλο αφαιρέθηκε.



Πλην, όμως, το γεγονός καθαυτό γεννά ουσιώδη ερωτηματικά αφενός ως προς τις συνθήκες ασφαλείας που υφίστανται εντός των δικαστικών καταστημάτων, τα οποία λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους απολαμβάνουν και ειδικής μεταχείρισης στο νόμο περί όπλων και αφετέρου ως προς τις συνέπειες που έχει για την εικόνα της απονομής Δικαιοσύνης η αξιοποίηση εκ μέρους συνηγόρων των κενών ελέγχου, ώστε να οπλοφορούν επιδεικτικά εντός των ακροατηρίων, ακόμα κι αν υφίσταται άδεια οπλοφορίας.



Η αίσθηση ασφάλειας των παραγόντων της δίκης, εξασφαλίζεται μόνο με την πρόβλεψη και υλοποίηση κατάλληλων μέτρων προστασίας και όχι με την ανοχή σε ατομικές λογικές άγριας Δύσης, που θίγουν το κύρος και την αξιοπιστία τόσο της ίδιας της ακροαματικής διαδικασίας, όσο και εν γένει της απονομής Δικαιοσύνης».