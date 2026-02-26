Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο στη Λάρισα
Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο στη Λάρισα
Στο σημείο έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (26/2) στη συμβολή των οδών Ηπείρου και Υψηλάντου, στη Λάρισα.
Όπως αναφέρει το onlarisa.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο φέρεται να παρέσυρε έναν ηλικιωμένο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Στο σημείο έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο. Στη συνεχεία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
Όπως αναφέρει το onlarisa.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο φέρεται να παρέσυρε έναν ηλικιωμένο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Στο σημείο έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο. Στη συνεχεία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.
Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα