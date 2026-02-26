Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση αστικού λεωφορείου με Ι.Χ. στην Περιφερειακή Οδό με έναν τραυματία
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

Σύγκρουση λεωφορείου που εκτελούσε δρομολόγιο αστικών συγκοινωνιών με Ι.Χ. αυτοκίνητο σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί, στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, το αστικό λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
