Οι παρεμβάσεις για να μαζευτεί η τάση «αντάρτικου» στις άρσεις ασυλίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα τηλεφωνήματα και το μήνυμα του Μαξίμου
Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας - Χθες έπεσαν τηλέφωνα σε βουλευτές που έχουν εκφράσει ιδιωτικώς ή δημοσίως προβληματισμούς σχετικά με το τι στάση θα τηρήσουν
Μέσα στο Σαββατοκύριακο η προοπτική «γαλάζιου αντάρτικου» ενόψει της ψηφοφορίας της Τετάρτης για τις άρσεις ασυλίας βουλευτών της ΝΔ που περιλαμβάνονται στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ φάνταζε πιο πιθανή από ποτέ. Ακόμα και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη αναγνώριζαν ότι υπήρχε μια ομάδα δεκάδων βουλευτών του κόμματος που δεν ήθελαν να ψηφίσουν τις άρσεις ασυλίας ή δεν ήθελαν να ψηφίσουν όλες τις άρσεις ασυλίας. Όμως η κυριακάτικη παραίνεση του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους «γαλάζιους» βουλευτές ενόψει της ψηφοφορίας, το μήνυμα των 13 βουλευτών που ελέγχονται, αλλά και η κινητοποίηση των επιτελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Μεγάρου Μαξίμου φαίνεται ότι πιάνει τόπο και η ροπή προς το «αντάρτικο» ανακόπτεται.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, από χθες πολλοί βουλευτές που έχουν εκφράσει ιδιωτικώς ή δημοσίως προβληματισμούς δέχθηκαν τηλεφώνημα από τον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμο Χαρακόπουλο, ο οποίος βρισκόταν μάλιστα στη Γεωργία. Άλλοι δέχθηκαν τηλεφώνημα από τον Κωστή Χατζηδάκη, αντί να...τηλεφωνήσουν αυτοί, καθώς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε χθες γενέθλια. Σε κάθε περίπτωση, το κυβερνητικό σύστημα ενεργοποιήθηκε διαγιγνώσκοντας την προοπτική να υπάρξει ένα αποτέλεσμα στις κάλπες που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «βούτυρο στο ψωμί» της αντιπολίτευσης.
Και χθες πάντως οι δύο βουλευτές της ΝΔ που είχαν παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ο Τάσος Χατζηβασιλείου και ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους. «Οι ελεγχόμενοι βουλευτές δεν θέλουμε ένα διευρυμένο αντάρτικο, όσο και αν μπορεί να είναι νομικά εσφαλμένη η βάση της παραπομπής μας», λέει στο protothema.gr ένας από τους 11 της βασικής δικογραφίας.
Και το Μέγαρο Μαξίμου όμως έσπευσε χθες δια του Παύλου Μαρινάκη να στείλει ένα μήνυμα προς όσους προαναγγέλλουν διαφορετική αξιολόγηση κάθε περίπτωσης βουλευτή, «φωτογραφίζοντας» εμμέσως πλην σαφώς τον Μάκη Βορίδη, ο οποίος σε εμφανίσεις του έχει ξεδιπλώσει ένα πλήρες νομικό σκεπτικό. «Κάποιοι λένε ερμηνεύοντας δηλώσεις ότι θα ψηφιστεί η άρση κάποιων ασυλιών, δε θα ψηφιστεί κάποιων άλλων. Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί και κάποια προβλήματα. Δηλαδή αν δεν ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων βουλευτών και ψηφίσεις την άρση ασυλίας κάποιων άλλων βουλευτών, είναι σαν να θεωρείς ότι κάποιοι είναι αθώοι και κάποιοι είναι ένοχοι, εν πάση περιπτώσει», είπε με νόημα ο Παύλος Μαρινάκης.
Ακόμα και αν δεν υπάρξουν αρκετές διαρροές βεβαίως δεν σημαίνει ότι το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι καλό, καθώς πολλοί θεωρούν ότι «πηγή» του προβλήματος είναι ο αρχικός χειρισμός της υπόθεσης από το Μέγαρο Μαξίμου. Και όλα αυτά αναμένεται να τεθούν επί τάπητος και στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τη μεθεπόμενη Πέμπτη, στις 30 Απριλίου.
Οι ενστάσεις και οι αποχέςΒεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις βουλευτών της ΝΔ, όπως αυτή του Μάκη Βορίδη, που δεν κάμπτονται και σκέφτονται να διαφοροποιηθούν με γνώμονα τη νομική διαφωνία τους με τη λογική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Άλλοι, όπως ο Γιώργος Βλάχος και ο Στράτος Σιμόπουλος, ξεκαθάρισαν ότι θέλουν να ακούσουν τις τοποθετήσεις των συναδέλφων τους την Τετάρτη και μετά θα διαμορφώσουν συνολική άποψη. Άλλοι επίσης διαφωνούν με το νομικό σκεπτικό όμως δεν θέλουν να έρθουν και σε ρήξη με τον πρωθυπουργό, όπως ο Στέλιος Πέτσας, συνεπώς ανοίγεται για πολλούς εξ αυτών η οδός της αποχής. Και βεβαίως αρκετοί που έχουν επιφυλάξεις κάμπτονται προτάσσοντας το πολιτικό σκεπτικό ότι δεν μπορεί οι βουλευτές της ΝΔ να εμφανίζονται ότι «αθωώνουν» άλλους βουλευτές, πριν την κρίση της δικαιοσύνης. Όπως και να έχει, η ύπαρξη κάλπης μπορεί να κρύβει εκπλήξεις.
Η τοξικότητα και τα προβλήματαΟ κ. Μητσοτάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης και το προσυνέδριο της ΝΔ πάντως έστειλε ένα διττό μήνυμα, με το βλέμμα στους πολίτες και στην αντιπολίτευση. Επικαλούμενος το παράδειγμα της Κρήτης και τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές που δεν προέρχονται υποχρεωτικά από τη ΝΔ, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «αφήσαμε στην άκρη τους δήθεν ανταγωνισμούς και την όποια αχρείαστη τοξικότητα και καθίσαμε και συζητήσαμε για τα προβλήματα του τόπου. Δεν κοιτάμε εδώ κομματικά καπέλα, κοιτάμε να δούμε μια λύση». «Αυτή ακριβώς είναι και η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε ένα κόμμα το οποίο έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και σε κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως να θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα του 1980. Εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, θέλουμε να πάμε μπροστά», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, δείχνοντας με έναν τρόπο τη ρητορική, με την οποία θα οδηγήσει τη ΝΔ στις επικείμενες κάλπες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα