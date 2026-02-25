Εφτασε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης ο Μητσοτάκης: Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ο Συνοριακός Σταθμός των Κήπων
ΕΛΛΑΔΑ
Κυριάκος Μητσοτάκης Αλεξανδρούπολη

Εφτασε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης ο Μητσοτάκης: Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ο Συνοριακός Σταθμός των Κήπων

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού - Στις 18:00 ο πρωθυπουργός  θα λάβει μέρος στις εργασίες του 2ου Προσυνεδρίου της ΝΔ

Εφτασε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης ο Μητσοτάκης: Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ο Συνοριακός Σταθμός των Κήπων
Πριν λίγη ώρα προσγειώθηκε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Δημόκριτος της Αλεξανδρούπολης, μεταφέροντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη που σήμερα θα βρίσκεται στον Έβρο.

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων, και θα μεταβεί σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα.

Το μεσημέρι θα περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Στις 18:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λάβει μέρος στις εργασίες του 2ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του οποίου θα συμμετάσχει σε συζήτηση με πολίτες.

