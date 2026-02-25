Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Ελευσίνα: Γκρέμισαν βιτρίνα σούπερ μάρκετ με αυτοκίνητο και το λήστεψαν, πέντε οι δράστες
Ελευσίνα: Γκρέμισαν βιτρίνα σούπερ μάρκετ με αυτοκίνητο και το λήστεψαν, πέντε οι δράστες
Αφού διέλυσαν τη τζαμαρία, οι δράστες μπήκαν στο σούπερ μάρκετ, πήραν διάφορα αντικείμενα και διέφυγαν με άλλο όχημα
Στόχος συνολικά πέντε αγνώστων έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ελευσίνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι πέντε δράστες χτύπησαν λίγο πριν τις 3:30 τα ξημερώματα.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι πέντε χρησιμοποίησαν ένα όχημα για να «κατεβάσουν» τη τζαμαρία της επιχείρησης.
Αφού διέλυσαν τη τζαμαρία, στη συνέχεια μπήκαν στο σούπερ μάρκετ, πήραν διάφορα αντικείμενα και διέφυγαν με άλλο όχημα.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους είναι σε εξέλιξη.
