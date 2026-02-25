Ελευσίνα: Γκρέμισαν βιτρίνα σούπερ μάρκετ με αυτοκίνητο και το λήστεψαν, πέντε οι δράστες
Ελευσίνα: Γκρέμισαν βιτρίνα σούπερ μάρκετ με αυτοκίνητο και το λήστεψαν, πέντε οι δράστες

Αφού διέλυσαν τη τζαμαρία, οι δράστες μπήκαν στο σούπερ μάρκετ, πήραν διάφορα αντικείμενα και διέφυγαν με άλλο όχημα

Ελευσίνα: Γκρέμισαν βιτρίνα σούπερ μάρκετ με αυτοκίνητο και το λήστεψαν, πέντε οι δράστες
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Στόχος συνολικά πέντε αγνώστων έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ελευσίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι πέντε δράστες χτύπησαν λίγο πριν τις 3:30 τα ξημερώματα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι πέντε χρησιμοποίησαν ένα όχημα για να «κατεβάσουν» τη τζαμαρία της επιχείρησης.

Αφού διέλυσαν τη τζαμαρία, στη συνέχεια μπήκαν στο σούπερ μάρκετ, πήραν διάφορα αντικείμενα και διέφυγαν με άλλο όχημα.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους είναι σε εξέλιξη.
