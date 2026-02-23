Επόμενος σταθμός, Περσικός, για το γιγαντιαίο αεροπλανοφόρο Gerald Ford που ανεφοδιάζεται στη Σούδα, βίντεο και φωτογραφίες

Λίγο πριν προστεθεί στην αμερικανική αρμάδα στον Περσικό, που επιχειρεί να πιέσει τους μουλάδες του Ιράν, το πυρηνοκίνητο Gerald R. Ford έκλεψε τις εντυπώσεις με τον κατάπλου του στο λιμάνι της Κρήτης - Το αεροπλανοφόρο θα κάνει ενδιάμεση στάση στη Χάιφα, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς





Η Σούδα και η Κρήτη είναι ένας σημαντικός κόμβος ανεφοδιασμού, συντήρησης και ανασύνταξης πριν από μια διαδρομή που δείχνει όλο και πιο καθαρά προς τη ζώνη υψηλής έντασης - και, ειδικά, προς το τρίγωνο Περσικός Κόλπος, Αραβική Θάλασσα, Στενά του Ορμούζ.







Mεταβαλλόμενη αποστολή Το τελευταίο διάστημα, το αεροπλανοφόρο βρίσκεται σε ανάπτυξη με «μεταβαλλόμενη αποστολή». Ξεκίνησε ως κλασική προβολή ισχύος από τον Ατλαντικό, αλλά γρήγορα μετατοπίστηκε σε επιχειρήσεις υπό τη Διοίκηση Νοτίου Τομέα - μια φάση που παρουσιάστηκε με τίτλους τύπου «αντιναρκωτικά» και «ασφάλεια θαλάσσιων γραμμών» στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, όμως στην πράξη είχε τη γνώριμη γεωπολιτική λογική: Παρουσία, επιτήρηση, διαθεσιμότητα, αλλά πάνω απ’ όλα - διάρκεια. Η ανάπτυξη τέντωσε το χρόνο, έσφιξε τα ωράρια και άρχισε να μετρά όχι μόνο ώρες πτήσης, αλλά ώρες αντοχής.



Δείτε φωτογραφίες από το Gerald Ford στη Σούδα







Στα μέσα Φεβρουαρίου ήρθε η στροφή. Το USS Gerald R. Ford εγκατέλειψε τη ζώνη του Νοτίου Τομέα και πήρε πορεία για την Ευρώπη. Η είσοδος στη Μεσόγειο μέσω Γιβραλτάρ ήταν το καθαρό σημάδι ότι η αποστολή «ξαναράβεται» πάνω σε άλλη προτεραιότητα. Σούδα - και από εκεί, προς Ανατολή. Όχι ως τυπική περιπολία, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης συγκέντρωσης ναυτικών και αεροπορικών μέσων που συνδέεται με την κλιμάκωση γύρω από το Ιράν και την ανάγκη ενισχυμένης αποτροπής.



Δείτε βίντεο από το flashnews.gr









The USS Gerald R. Ford aircraft has been spotted in the vicinity of Crete, Greece.



It arrived at Souda Bay on Crete for a port visit. pic.twitter.com/NIDa5BzzdI — Clash Report (@clashreport) February 23, 2026 Δείτε φωτογραφίες από το Kriti24.gr













O Περσικός Κόλπος ζητά «θέση»

Ο επόμενος σταθμός, λοιπόν, δεν είναι ένα λιμάνι. Είναι ένα θέατρο επιχειρήσεων. Ο Περσικός Κόλπος δεν ζητά «παρουσία», ζητά θέση. Θέση που να μετρά στα ραντάρ, στα σενάρια, στις ώρες αντίδρασης. Σε αυτή τη γεωγραφία, κάθε μίλι έχει πολιτική αξία, κάθε πέρασμα έχει στρατηγικό βάρος. Τα στενά του Ορμούζ είναι ο λαιμός του μπουκαλιού - όχι μόνο για την ενέργεια, αλλά και για τη λογική του ανταγωνισμού.



Όταν μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου πλησιάζει εκεί, δεν μεταφέρει απλώς μαχητικά. Μεταφέρει χρόνο απόφασης. Μεταφέρει δυνατότητα επιτήρησης και κλιμάκωσης και, κυρίως, μεταφέρει την αμερικανική επιλογή να «παίξει» σε θαλάσσιο βάθος, χωρίς να εξαρτάται από χερσαίες υποδομές που έχουν πολιτικό κόστος και επιχειρησιακή τρωτότητα.



Το USS Gerald R. Ford, σε αυτό το πλαίσιο, λειτουργεί σαν κινητή αεροπορική βάση. Μια πλατφόρμα που μπορεί να κρατήσει ρυθμό εξόδων, να παράγει επιτήρηση, να δώσει σήμα αποτροπής. Και αν απαιτηθεί - να παρέχει κρούση. Όλα αυτά, όμως, δεν είναι θεωρία. Είναι καθημερινή τριβή. Είναι καύσιμα, ανταλλακτικά, ρυθμοί πληρωμάτων, κόπωση. Η Σούδα εδώ παίζει το ρόλο του «αναπνευστήρα» πριν από το μεγάλο βάθος. Μια στάση που δεν διαφημίζεται ως κρίσιμη, αλλά είναι.



Το... συμβατικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει Και κάπου εκεί εμφανίζεται το παράδοξο της σύγχρονης ισχύος: Ένα υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο μπορεί να στέκεται στην κορυφή της τεχνολογίας, αλλά να σκοντάφτει σε ένα πρόβλημα που μοιάζει πεζό. Η δυσλειτουργία στο σύστημα αποχέτευσης - οι εμπλοκές, οι αστοχίες ενός συστήματος που δουλεύει με κενό . Σε πλοίο χιλιάδων ανθρώπων, η υγιεινή και η λειτουργικότητα είναι μέρος της επιχειρησιακής ικανότητας.



Όταν η καθημερινότητα χαλάει, πέφτει το ηθικό, ανεβαίνει η τριβή, αυξάνεται η κόπωση. Και όταν όλα αυτά συμβαίνουν σε μια ανάπτυξη που παρατείνεται, οι μικρές βλάβες αποκτούν στρατηγικό αποτύπωμα - γιατί ροκανίζουν αντοχή. Για το Ford μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο εν μέσω αποστολής.



Σύμφωνα με την WSJ η συγκεκριμένη βλάβη υπάρχει από την στιγμή που ελήφθη η απόφαση το σύστημα αποχέτευσης του αεροπλανοφόρου να αντικατασταθεί με σύστημα που χρησιμοποιούν τα κρουαζιερόπλοια και το οποίο φαίνεται πως καταναλώνει πολύ λιγότερο νερό αλλά είναι ξεκάθαρα προβληματικό για ένα σκάφος του μεγέθους και της χρήσης του γιγαντιαίου αεροπλανοφόρου.



Φωτογραφίες: Reuters