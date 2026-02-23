Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων με 4 τραυματίες στον κόμβο Ολυμπίων στον Πύργο
Τροχαίο Πύργος

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων με 4 τραυματίες στον κόμβο Ολυμπίων στον Πύργο

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων με 4 τραυματίες στον κόμβο Ολυμπίων στον Πύργο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας στον κόμβο Ολυμπίων, στον Πύργο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά υπό συνθήκες που διερευνώνται. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, δύο από κάθε όχημα.

Ένας εκ των τραυματιών φέρεται να έχει σοβαρά τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.

Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο για ρύθμιση της κυκλοφορίας και διενέργεια προανάκρισης, με στόχο να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.

