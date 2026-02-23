Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων με 4 τραυματίες στον κόμβο Ολυμπίων στον Πύργο
Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων με 4 τραυματίες στον κόμβο Ολυμπίων στον Πύργο
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας στον κόμβο Ολυμπίων, στον Πύργο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά υπό συνθήκες που διερευνώνται. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, δύο από κάθε όχημα.
Ένας εκ των τραυματιών φέρεται να έχει σοβαρά τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.
Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο για ρύθμιση της κυκλοφορίας και διενέργεια προανάκρισης, με στόχο να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patrisnews.com, δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά υπό συνθήκες που διερευνώνται. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, δύο από κάθε όχημα.
Ένας εκ των τραυματιών φέρεται να έχει σοβαρά τραύματα, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν ελαφρύτερα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας.
Παράλληλα, δυνάμεις της Τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο για ρύθμιση της κυκλοφορίας και διενέργεια προανάκρισης, με στόχο να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.
Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα