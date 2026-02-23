Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα γιορτάσουν τα Κούλουμα στους δήμους της Αττικής
Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα γιορτάσουν τα Κούλουμα στους δήμους της Αττικής
Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων θα υποδέχεται με τις μελωδίες της το κοινό από το πρωί και θα υπάρχουν δωρεάν σαρακοστιανά εδέσματα, ενώ ο δήμος έχει οργανώσει κι ένα νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι - Δείτε αναλυτικά
Την παράδοση της Καθαράς Δευτέρας θα «τιμήσουν» οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής, εντός και εκτός Λεκανοπεδίου, με σαρακοστιανά εδέσματα, μουσική, χορό και φυσικά με την πατροπαράδοτη λαγάνα. Τα υπαίθρια «τραπέζια» θα περιμένουν τους δημότες για να χαρούν την ημέρα και τα παιδιά για να πετάξουν ψηλά τον χαρταετό τους, ενώ σχεδόν όλοι οι δήμοι έχουν προγραμματίσει μουσικό πρόγραμμα. Μάλιστα, ο δήμος Περιστερίου και ο δήμος Ηλιούπολης υπόσχονται και τη μεγαλύτερη λαγάνα.
Όπως εδώ και δεκαετίες, έτσι και φέτος για τις Αθηναίες και τους Αθηναίους, παραδοσιακό σημείο συνάντησης γίνεται ο Λόφος Φιλοπάππου, για να πετάξουν τον χαρταετό τους και να χαρούν την ημέρα. Κάτω από τον αττικό ουρανό, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων θα υποδέχεται με τις μελωδίες της το κοινό από τις 11 το πρωί και θα υπάρχουν δωρεάν σαρακοστιανά εδέσματα. Ο δήμος έχει οργανώσει κι ένα νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού, που θα ξεκινήσει στις 11:30.
Από εκεί και πέρα, οι χώροι όπου οι δήμοι της Αττικής έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις, με σαρακοστιανά εδέσματα για τον κόσμο και γλέντι με μουσική και χορό, είναι:
Ο δήμος Αγίας Βαρβάρας στο Άλσος Μητέρας (11:00). Με τραγούδια λαϊκά και παραδοσιακά από την ορχήστρα της «Μουσικής Γωνιάς». Θα χορέψουν ο Σύλλογος Ποντίων Αγίας Βαρβάρας «Ο Φάρος» και η Ένωση Κρητών Αγίας Βαρβάρας «Η Μεγαλόνησος».
Ο δήμος Αγίας Παρασκευής στο Πάρκο Πευκακίων (10:30). Παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα ΑΝΕΜΩΝΑ και με την ευγενική συνδρομή των συλλόγων «Χοροταξιδευτές» και «Η Αλληλεγγύη για όλους»
Ο δήμος Αιγάλεω στο Άλσος Αιγάλεω - Μπαρουτάδικο (12:00). Τα παιδιά θα λάβουν δωρεάν χαρταετούς και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της πόλης θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς. Στις 13:00 θα ξεκινήσει παραδοσιακό γλέντι με τον Γιάννη Καψάλη και τον κλαρινίστα Μάκη Τσίκο.
Ο δήμος Αλίμου στον Λόφο Πάνι από το πρωί. Μουσική με DJ και λαϊκό συγκρότημα, για τα παιδιά δωρεάν χαρταετοί, παιχνίδια, αλευρομουντζουρώματα και εκπλήξεις.
Ο δήμος Αχαρνών στο Ολυμπιακό Χωριό (11:00). Το καθιερωμένο γλέντι στο κλειστό γυμναστήριο «Φοίβος» του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου. Η ορχήστρα των καθηγητών μουσικής του δήμου θα «ντύσει» μελωδικά τη μέρα, ενώ τα παιδιά θα πάρουν κι έναν χαρταετό, για να τον πετάξουν στον ανοιχτό χώρο γύρω από το γήπεδο.
Ο δήμος Βριλησσίων στο Ανοιχτό θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη» στα Άνω Βριλήσσια (11:00). Χορός και διασκέδαση με ζωντανή παραδοσιακή μουσική από όλη την Ελλάδα με τους Αντώνη Κυρίτση, Θωμά Κωνσταντίνου και Γιώργο Κωτσίνη.
Ο δήμος Βύρωνα στο Θέατρο Βράχων (11:30) μαζί με τον δήμο Δάφνης-Υμηττού και παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα με τη Νάντια Καραγιάννη.
Ο δήμος Γλυφάδας στην παραλία στο Παλαιό Δημαρχείο (12:00) με σαρακοστιανά και μουσική εκδήλωση.
Δήμος Αγίας Βαρβάρας
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Ο δήμος Αγίου Δημητρίου στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στο Πάρκο Ασυρμάτου (11:30). Εκδήλωση με παραδοσιακή μουσική και τη συμμετοχή των Προσκόπων.
Δήμος Αιγάλεω
Δήμος Αλίμου
Δήμος Αχαρνών
Δήμος Βριλησσίων
Δήμος Βύρωνα
Δήμος Γλυφάδας
Δήμος Δάφνης - Υμηττού
Δήμος Ελευσίνας
Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης
Δήμος Ζωγράφου
Δήμος Ηλιούπολης
Δήμος Ηρακλείου
Δήμος Καισαριανής
Δήμος Καλλιθέας
Δήμος Κηφισιάς
Δήμος Λαυρεωτικής
Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
Δήμος Μεγαρέων
Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου
Δήμος Νέας Ιωνίας
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας
Δήμος Παλαιού Φαλήρου
Δήμος Παλλήνης
Δήμος Περιστερίου
Δήμος Πετρούπολης
Δήμος Σαρωνικού
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού
Δήμος Χαϊδαρίου
Ο δήμος Ωρωπού στο Δημοτικό Πάρκο Ιωάννη Κουρούπη στον Ωρωπό (11:00), κούλουμα και αποκριάτικη γιορτή, όπου συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς του δήμου.
