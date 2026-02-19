Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Έφεση κατά της απόφασης προφυλάκισης καταθέτει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα
Έφεση κατά της απόφασης προφυλάκισης καταθέτει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα
Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης κρίθηκε χθες προφυλακιστέος μετά την πολύωρη απολογία του
Εφεση κατά της απόφασης εισαγγελέα και ανακριτή Τρικάλων που τον έκριναν προφυλακιστέο καταθέτει δια των συνηγόρων του ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν έχει τεχνικές γνώσεις και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνος και να έχει καταλογισμό για τις τεχνικές εγκαταστάσεις στην ιδιοκτησία του. O χρόνος της κατάθεσης της έφεσης δεν έχει προσδιοριστεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα