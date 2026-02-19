Έφεση κατά της απόφασης προφυλάκισης καταθέτει ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης κρίθηκε χθες προφυλακιστέος μετά την πολύωρη απολογία του

Εφεση κατά της απόφασης εισαγγελέα και ανακριτή Τρικάλων που τον έκριναν προφυλακιστέο καταθέτει δια των συνηγόρων του ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν έχει τεχνικές γνώσεις και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνος και να έχει καταλογισμό για τις τεχνικές εγκαταστάσεις στην ιδιοκτησία του. O χρόνος της κατάθεσης της έφεσης δεν έχει προσδιοριστεί.