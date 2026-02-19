ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ζημιές σε καταστήματα σε Σύβοτα και Σαγιάδα από τα κύματα που βγήκαν στη στεριά, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Σύβοτα Κακοκαιρία Σαγιάδα

Ζημιές σε καταστήματα σε Σύβοτα και Σαγιάδα από τα κύματα που βγήκαν στη στεριά, δείτε βίντεο

Οι καταστηματάρχες κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενο φαινόμενο και επισημαίνουν την έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων προστασίας

Ισχυρός κυματισμός έπληξε το τελευταίο 24ωρο το παραλιακό μέτωπο της Θεσπρωτίας, σε Σύβοτα και Σαγιάδα, με τη θάλασσα να εισχωρεί στη στεριά και να καλύπτει τμήματα του πλακόστρωτου δρόμου, προκαλώντας προβλήματα και ζημιές σε καταστήματα της παραλιακής ζώνης.

Με την υποχώρηση της κακοκαιρίας αποκαλύφθηκε το μέγεθος των επιπτώσεων, καθώς καταγράφηκαν πλημμυρισμένοι δρόμοι, φερτά υλικά και φθορές σε υποδομές.

Στα Σύβοτα, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο, το νερό πέρασε πάνω από τον δρόμο, σχηματίζοντας ροές κατά μήκος του παραλιακού μετώπου και φτάνοντας έως τις εισόδους επιχειρήσεων.

Πλημμύρισαν καταστήματα σε Σύβοτα & Σαγιάδα

Σε ορισμένες περιπτώσεις το νερό μπήκε σε εσωτερικούς χώρους, πλημμυρίζοντας δάπεδα και αφήνοντας πίσω λάσπες και υλικά που μετέφερε η θάλασσα.  Οι καταστηματάρχες κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενο φαινόμενο και επισημαίνουν την έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων προστασίας, ζητώντας άμεσα μέτρα θωράκισης για τον περιορισμό της υπερχείλισης και την αποτροπή νέων οικονομικών απωλειών.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στη Σαγιάδα. Η θάλασσα υπερχείλισε, καλύπτοντας δρόμους, αυλές και κοινόχρηστους χώρους.

Σύμφωνα με εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Δημοτική Κοινότητα Σαγιάδας, μεγάλα τμήματα του παραλιακού μετώπου του οικισμού βρέθηκαν κάτω από το νερό, με σταθμευμένα οχήματα μέσα σε λιμνάζοντα ύδατα και κάδους απορριμμάτων να επιπλέουν. Σε αρκετά σημεία η στάθμη έφτασε έως τις εισόδους ισόγειων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Κλείσιμο

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη Σαγιάδα 





