Κλειστά τα σχολεία στην Ξάνθη την Παρασκευή λόγω αποκριάς

Με απόφαση του δημάρχου Ευστράτιου Κοντού αναστέλλονται τα μαθήματα σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Στο επίκεντρο οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές και η συμμετοχή των μαθητών στις εκδηλώσεις
Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ξάνθη την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, με απόφαση του δημάρχου κ.Ευστράτιου Κοντού, λόγω των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών – Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2026.
Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών αποτελεί καθιερωμένη πρακτική και «εμπειρική διδαχή στα κοινωνικά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας», καθώς θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού 2026, οι οποίες περιλαμβάνουν συναυλίες αλλά και σειρά άλλων δράσεων.
Η συγκεκριμένη απόφαση της δημοτικής αρχής, πέρα από την καθαρά πρακτική πλευρά της, αναδεικνύει και τη βαθιά πολιτισμική σημασία που έχει το καρναβάλι για την πόλη — όχι απλώς ως δημόσια αργία, αλλά ως ευκαιρία συμμετοχής σε έναν από τους πιο σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς της Βόρειας Ελλάδας.
Οι εκδηλώσεις του 2026 εκτείνονται σχεδόν σε ολόκληρο τον Φεβρουάριο, με δράσεις που έχουν ξεκινήσει ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου και κορυφώνονται την περίοδο πριν από την Καθαρά Δευτέρα. Η φετινή διοργάνωση φέρει τον τίτλο «Xanthi Reloaded – η πόλη που δεν σταματά να γιορτάζει», υπογραμμίζοντας τη συνύπαρξη παράδοσης και σύγχρονων καρναβαλικών στοιχείων.
Αναφορικά με το πρόγραμμα, περιλαμβάνονται συναυλίες στο κέντρο της πόλης, λαϊκοί και παραδοσιακοί χοροί, εργαστήρια για παιδιά, δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και σύγχρονες εκδηλώσεις μουσικής και τέχνης.
Επιπλέον, δεκάδες τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι από την Ξάνθη και την ευρύτερη περιοχή συμμετέχουν με δικές τους δημιουργίες, χορούς και χρώματα στις καρναβαλικές παρελάσεις, ενισχύοντας την αίσθηση της συλλογικής δημιουργίας.
Εκτός από τη μουσική και το χορό, το Ξανθιώτικο Καρναβάλι περιλαμβάνει και βαθιά ριζωμένα θρακιώτικα έθιμα, όπως το τελετουργικό «Κάψιμο του Τζάρου» στον Κόσυνθο ποταμό, ένα δρώμενο με ρίζες στη λαϊκή παράδοση που συμβολίζει την ανανέωση και την απομάκρυνση των κακών πνευμάτων.
Όπως επισημαίνεται από την δημοτική αρχή, το Ξανθιώτικο Καρναβάλι αποτελεί έναν από τους πιο ζωντανούς πολιτιστικούς θεσμούς της Βόρειας Ελλάδας, με συμμετοχή συλλόγων, σχολείων, εθελοντών και επισκεπτών από όλη τη χώρα. Η αναστολή των μαθημάτων επιτρέπει την απρόσκοπτη συμμετοχή των παιδιών στις εκδηλώσεις, ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με την τοπική ιστορία και καλλιεργώντας την έννοια της συλλογικότητας.
Παράλληλα, το αποκριάτικο τετραήμερο αναμένεται να δώσει οικονομική «ανάσα» στην πόλη, καθώς είναι ιδιαίτερα αυξημένη κάθε χρόνο η επισκεψιμότητα από ολόκληρη την Ελλάδα.
Σημειώνεται, ότι αναμένονται αντίστοιχες αποφάσεις αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων και από άλλους Δήμους της Π.Ε.Ξάνθης.
Τα παιδιά επιστρέφουν στα θρανία την επομένη της Καθαρής Δευτέρας, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, ύστερα από μία τετραήμερη ανάπαυλα.
Το Ξανθιώτικο ΚαρναβάλιΤο Ξανθιώτικο Καρναβάλι, γνωστό και ως Θρακικές Λαογραφικές Εορτές, αποτελεί ένα από τα πιο μαζικά και πολυδιάστατα καρναβαλικά γεγονότα της Ελλάδας, με ιστορία που ξεκινά στις δεκαετίες του 1960 και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα.
