Το ταξίδι που θα σου δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις μια χώρα τη στιγμή που αλλάζει, και να ανακαλύψεις έναν προορισμό που μόλις αρχίζει να αποκαλύπτει τους θησαυρούς του.
Πάτρα: Συνελήφθη 48χρονος μεθυσμένος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 54χρονο
Πάτρα: Συνελήφθη 48χρονος μεθυσμένος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 54χρονο
Επιχείρησε να επιτεθεί και σε έναν 49χρονο, αλλά ακινητοποιήθηκε από κάποια άτομα
Στη σύλληψη ενός 48χρονου, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας (16/2) αφού μέθυσε, επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι 54χρονο στο χέρι, προχώρησε η Αστυνομία στην Πάτρα.
Όπως αναφέρει το tempo24, ο 48χρονος μεθυσμένος φέρεται να βρισκόταν σε καφενείο στην οδό Νοταρά, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους επιτέθηκε στον 54χρονο.
Μάλιστα επιχείρησε να επιτεθεί και σε έναν 49χρονο, αλλά ακινητοποιήθηκε από κάποια άτομα.
Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και τον συνέλαβε για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία.
Όπως αναφέρει το tempo24, ο 48χρονος μεθυσμένος φέρεται να βρισκόταν σε καφενείο στην οδό Νοταρά, όταν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους επιτέθηκε στον 54χρονο.
Μάλιστα επιχείρησε να επιτεθεί και σε έναν 49χρονο, αλλά ακινητοποιήθηκε από κάποια άτομα.
Στη συνέχεια ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και τον συνέλαβε για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα