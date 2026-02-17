Κίνηση στους δρόμους: Με δυσκολίες η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού, προβλήματα σε Μεσογείων και Κηφισίας
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Κηφισός Αττική Οδός κίνηση

Κίνηση στους δρόμους: Με δυσκολίες η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού, προβλήματα σε Μεσογείων και Κηφισίας

Η ενημέρωση της Τροχαίας για την κατάσταση στους δρόμους της πρωτεύουσας - Δείτε live την κίνηση

Κίνηση στους δρόμους: Με δυσκολίες η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού, προβλήματα σε Μεσογείων και Κηφισίας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με καθυστερήσεις να καταγράφονται τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και σε κεντρικές λεωφόρους του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Τροχαία, σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται για άλλη μια φορά στη Λεωφόρο Κηφισού, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες και τμηματικές καθυστερήσεις.

Αυξημένη είναι η ροή και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και στη Λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, αλλά και στη Λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο και στην οδό Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Την ίδια ώρα, δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα από Άλιμο έως Στάδιο Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά, όπου η κίνηση είναι αυξημένη.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα «Ε» από Παιανία έως Κηφισίας, καθώς και στην Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη.

Δείτε στον χάρτη την κίνηση λίγο πριν τις 08:00 το πρωί:

Κίνηση στους δρόμους: Με δυσκολίες η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού, προβλήματα σε Μεσογείων και Κηφισίας
Κλείσιμο


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου έχουν παραταθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ σε τμήμα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Η παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οφείλεται στις επείγουσες εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».

Στο πλαίσιο αυτό, ο πλήρης αποκλεισμός των παρακάτω κλάδων εισόδου της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, στην περιοχή των Δήμων Μάνδρας–Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, παρατείνεται έως τις 06:00 π.μ. της 22ας Φεβρουαρίου 2026, ως εξής:

-Μάνδρας (κόμβος 1).
-Μαγούλας (κόμβος 2).
-Ασπρόπυργου (κόμβος 4).
-Αιγάλεω (κόμβος 5).

Οι εναλλακτικές διαδρομές

Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

-Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.
-Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).
-Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.

Κίνηση στους δρόμους: Με δυσκολίες η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού, προβλήματα σε Μεσογείων και Κηφισίας
Κίνηση στους δρόμους: Με δυσκολίες η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού, προβλήματα σε Μεσογείων και Κηφισίας
Κίνηση στους δρόμους: Με δυσκολίες η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού, προβλήματα σε Μεσογείων και Κηφισίας
Κίνηση στους δρόμους: Με δυσκολίες η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού, προβλήματα σε Μεσογείων και Κηφισίας
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης