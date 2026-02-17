Κίνηση στους δρόμους: Με δυσκολίες η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού, προβλήματα σε Μεσογείων και Κηφισίας
Κίνηση στους δρόμους: Με δυσκολίες η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού, προβλήματα σε Μεσογείων και Κηφισίας
Η ενημέρωση της Τροχαίας για την κατάσταση στους δρόμους της πρωτεύουσας - Δείτε live την κίνηση
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με καθυστερήσεις να καταγράφονται τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και σε κεντρικές λεωφόρους του λεκανοπεδίου.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την Τροχαία, σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται για άλλη μια φορά στη Λεωφόρο Κηφισού, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες και τμηματικές καθυστερήσεις.
Αυξημένη είναι η ροή και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και στη Λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο.
Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, αλλά και στη Λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο και στην οδό Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας.
Την ίδια ώρα, δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα από Άλιμο έως Στάδιο Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά, όπου η κίνηση είναι αυξημένη.
Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα «Ε» από Παιανία έως Κηφισίας, καθώς και στην Περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη.
Δείτε στον χάρτη την κίνηση λίγο πριν τις 08:00 το πρωί:
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου έχουν παραταθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ σε τμήμα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Η παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οφείλεται στις επείγουσες εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».
Στο πλαίσιο αυτό, ο πλήρης αποκλεισμός των παρακάτω κλάδων εισόδου της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο, στην περιοχή των Δήμων Μάνδρας–Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, παρατείνεται έως τις 06:00 π.μ. της 22ας Φεβρουαρίου 2026, ως εξής:
-Μάνδρας (κόμβος 1).
Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου έχουν παραταθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ σε τμήμα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Η παράταση των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οφείλεται στις επείγουσες εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό
-Μαγούλας (κόμβος 2).
-Ασπρόπυργου (κόμβος 4).
-Αιγάλεω (κόμβος 5).
-Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.
-Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).
-Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).
Επισημαίνεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου μέχρι και την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4), προορίζεται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των οχημάτων που επιθυμούν να κινηθούν προς την περιοχή του Θριασίου.
Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.
