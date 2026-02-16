Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ταξί αύριο (17/2): Απεργία για τους οδηγούς στην Αττική μέχρι και την Πέμπτη
Πανελλαδικά δεν θα κυκλοφορούν τα ταξί την Τρίτη και την Τετάρτη - Τι ζητούν οι οδηγοί
Νέα τριήμερη απεργία αποφάσισε το Συνδικάτο των αυτοκινητιστών της Αττικής. Συγκεκριμένα, η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί την Τρίτη 17/2, την Τετάρτη 18/2 και την Πέμπτη 19/2, ενώ Πανελλαδικά δεν θα κυκλοφορούν τα ταξί την Τρίτη 17/2 και την Τετάρτη 18/2.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο θα προκηρύξουν απεργια διαρκείας.
Τι ζητούν οι οδηγοί ταξί:
1.️ Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.
2. Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.
3. Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών.
4. Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).
5. Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.
6. Ερανιστικό Νομοσχέδιο
Όπως έχει σημειώσει ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ «το Υπουργείο Μεταφορών δεν ακούει, δεν συζητά, δεν διορθώνει. Απλά ψεύδεται και απλά Επιβάλλει. Οι απεργιακές κινητοποίησες των ταξί της Αττικής είναι μονόδρομος αντίστασης απέναντι:
-στην απαξίωση του επαγγέλματος,
-στην προχειρότητα της νομοθέτησης,
-στην πολιτική αλαζονεία που θεωρεί τους ταξιτζήδες δεδομένους και σιωπηλούς».
