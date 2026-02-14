ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στην Καλαμαριά, στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 21χρονος οδηγός της μηχανής

Ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival.gr, το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, στη συμβολή των οδών Αδριανουπόλεως και Αιγαίου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως πρόκειται για έναν 21χρονο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος».
