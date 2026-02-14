Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στην Καλαμαριά, στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή στην Καλαμαριά, στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 21χρονος οδηγός της μηχανής
Ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival.gr, το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, στη συμβολή των οδών Αδριανουπόλεως και Αιγαίου.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως πρόκειται για έναν 21χρονο.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thestival.gr, το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, στη συμβολή των οδών Αδριανουπόλεως και Αιγαίου.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως πρόκειται για έναν 21χρονο.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα