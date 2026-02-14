Νεκρή 68χρονη γυναίκα σε διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λαμία, απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα
Μοιραίο ήταν το ξημέρωμα του Σαββάτου για μία γυναίκα στη Λαμία, όταν φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Σατωβριάνδου οδήγησε σε τραγωδία. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 05.00, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος απανθρακωμένη σορός, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ανήκει σε 68χρονη γυναίκα που διέμενε στον χώρο.

Παράλληλα, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τριών ατόμων από γειτονικό διαμέρισμα: μιας ηλικιωμένης, μίας μητέρας και της 5χρονης κόρης της, οι οποίες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

