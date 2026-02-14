Νεκρή 68χρονη γυναίκα σε διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λαμία, απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα

Μοιραίο ήταν το ξημέρωμα του Σαββάτου για μία γυναίκα στη Λαμία
, όταν φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Σατωβριάνδου οδήγησε σε τραγωδία. Η φωτιά
ξέσπασε λίγο πριν από τις 05.00, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα
, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωσή τους.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε στο υπνοδωμάτιο
του διαμερίσματος απανθρακωμένη σορός
, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ανήκει σε 68χρονη γυναίκα που διέμενε στον χώρο.
Παράλληλα, οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό τριών ατόμων από γειτονικό διαμέρισμα: μιας ηλικιωμένης, μίας μητέρας και της 5χρονης κόρης της, οι οποίες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.