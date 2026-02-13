Έσπασε καφετέρια στον Βόλο και έκλεψε 300 ευρώ, «μου έριξαν χάπια στον καφέ» είπε ο κατηγορούμενος
Ο εισαγγελέας είπε στον κατηγορούμενος  ότι ο ισχυρισμός δεν στέκει

Του έριξαν χάπια στον καφέ, ήταν στα χαμένα και δεν ήξερε τι έκανε, ισχυρίστηκε ένας 43χρονος, ο οποίος έσπασε την κεντρική γυάλινη πόρτα σε καφέ στον Βόλο και έκλεψε 300 ευρώ από την ταμειακή μηχανή, ενώ στη συνέχεια με άλλο άτομο έσπασαν την πόρτα και προσπάθησαν να μπουν σε ένα δεύτερο καφέ χωρίς να κλέψουν κάτι.

Ο κατηγορούμενος κατέθεσε ότι βγήκε έξω, του έριξε χάπια στον καφέ ένα άτομο, δεν ήξερε και δεν καταλάβαινε τι έκανε, έχοντας παραισθήσεις, ενώ είπε ότι είναι στενοχωρημένος που βρέθηκε ξανά στο Δικαστήριο.

Ο 43χρονος ζήτησε μια ευκαιρία και είπε ότι «αν βρεθώ ξανά κατηγορούμενος δικάστε με και σταυρώστε με», με τον εισαγγελέα να του απαντάει ότι το Δικαστήριο δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί, γιατί έχει καταδικαστεί πάρα πολλές φορές. Επίσης, του είπε ότι ο ισχυρισμός ότι «μου έριξαν χάπια στο καφέ και δεν ήξερα τι έκανα και άνοιξα μια ταμειακή» δεν στέκει.

Η μητέρα του κατηγορούμενου κατέθεσε με τη σειρά της ότι έχει βοηθήσει πολύ τον γιό της να ξεφύγει από τα ναρκωτικά, δουλεύει σε κτηνοτροφική μονάδα και δήλωσε άγνοια για τις ουσίες που πήρε και έκανε την κλοπή. Ακόμη είπε ότι εδώ και μήνες ήταν καλά και πήγαινε στη δουλειά του, ενώ δήλωσε ότι θα αποζημιώσει τον παθόντα.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο δεν πείστηκε από την εξήγηση που έδωσε και τον καταδίκασε σε φυλάκιση 16 μηνών, χωρίς αναστολή, αλλά η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη και γλίτωσε τη φυλάκιση.

Στο Δικαστήριο κατέθεσε αστυνομικός της Ασφάλειας, ο οποίος είπε ότι ο κατηγορούμενος είναι γνωστός στην υπηρεσία του για κλοπές και ναρκωτικά, αναγνωρίστηκε από τις κάμερες που υπήρχαν στο καφέ, αναζητήθηκε και εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη συνοικία Νεάπολης, ενώ αναγνωρίστηκε από βιντεοληπτικό υλικό και στο δεύτερο καφέ.

Ο εισαγγελέας πρότεινε φυλάκιση 16 μηνών, χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη και η πρόεδρος τον καταδίκασε σε φυλάκιση 14 μηνών, με δικαίωμα έφεσης, που έχει αναστέλλουσα δύναμη και ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.
