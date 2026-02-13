Βολιώτης ξυλοκόπησε τη σύζυγό του επειδή δεν του έδινε να ελέγξει το κινητό της, κατέληξε στη φυλακή
ΕΛΛΑΔΑ
Ξυλοδαρμός Βόλος Φυλακή Δικαστήριο

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών χωρίς αναστολή

Σε φυλάκιση 22 μηνών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ένας 54χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του επειδή δεν του έδινε το κινητό της τηλέφωνο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο σπίτι όπου διαμένουν μαζί στον Βόλο, το βράδυ της Πέμπτης. Ο 54χρονος είχε μόλις γυρίσει από το καφενείο και είπε στην σύντροφό του πως η αμφίεσή της ήταν προκλητική, ενώ την εξύβρισε και έλεγε πως τον απάτησε, σύμφωνα με το gegonota.news. Στη συνέχεια την χτύπησε στο πρόσωπο, την δάγκωσε στο χέρι και της πήρε το κινητό και το πέταξε μέσα στο πλυντήριο.

Η 50χρονη κάλεσε την αστυνομία και ο σύζυγός της συνελήφθη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή βία. Ενώπιον του δικαστηρίου, η ίδια κατέθεσε πως, όταν ο σύζυγός της μπήκε στο σπίτι εκείνη ετοιμαζόταν να μπει στο μπάνιο.

Η ίδια ανέφερε πως δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται παρόμοια περιστατικό στο σπίτι, ενώ συχνά την βρίζει χυδαία και την χτυπά.

Κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, έγινε γνωστό πως, ο 54χρονος έχει οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη άλλες δύο φορές για παρόμοιες πράξεις.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών χωρίς αναστολή, στέλνοντάς τον στην φυλακή.
