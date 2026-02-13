Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Νέες πλημμύρες σε Χίο και Κρήτη: Ποτάμια οι δρόμοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων, δείτε εικόνες
28 αντλήσεις υδάτων από σπίτια, υπόγεια και αποθήκες στη Χίο - «Κόπηκε» γέφυρα στα δύο στο δήμο Φαιστού, διεκόπη η κυκλοφορία σε δρόμο λόγω κατολίσθησης
Νέες πλημμύρες προκάλεσαν καταιγίδες σε Χίο και Κρήτη.
Από το βράδυ της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, η Πυροσβεστική, σύμφωνα με το politischios πραγματοποίησε συνολικά 28 αντλήσεις υδάτων από σπίτια, υπόγεια και αποθήκες.
Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν στον Μέγα Λιμνιώνα, όπου η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε συσσώρευση υδάτων σε κατοικίες και βοηθητικούς χώρους. Παρόμοια προβλήματα σημειώθηκαν και στα Θυμιανά καθώς και στην Αγία Ερμιόνη, με συνεργεία της Πυροσβεστικής να επιχειρούν διαρκώς για την απομάκρυνση των υδάτων και την αποκατάσταση της πρόσβασης.
Προβλήματα καταγράφηκαν και στον οικισμό του Κάστρου της Χίου, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ μεγάλη ποσότητα νερού συγκεντρώθηκε και στη νότια Χίο. Ο ποταμός των Ολύμπων έφθασε κοντά στο όριο της υπερχείλισης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, αρκετά ήταν τα μικροπροβλήματα που καταγράφηκαν στο νησί με τα περισσότερα να εντοπίζονται στην ενδοχώρα του Ηρακλείου αλλά και το νότιο τμήμα της Κρήτης.
Από νωρίς χθες το βράδυ ξεκίνησε η βροχόπτωση στο νησί η οποία σύντομα μετατράπηκε σε καταιγίδα ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι έκαναν ισχυρή την παρουσία τους.
Σε αρκετές περιοχές «άνοιξαν» οι ουρανοί και πλημμύρισαν οι δρόμοι που καλύφθηκαν με λάσπες και φερτά υλικά.
Την ίδια ώρα, στον δρόμο προς τον αναδασμό Τυμπακίου το βράδυ «κόπηκε» η γέφυρα στα δύο. Όπως αναφέρει το e-mesara.gr το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα περίπου και άμεσα έσπευσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου που έκλεισαν τον δρόμο για αποφυγή ατυχημάτων.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του, αρκετές ήταν και οι κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι στην Κρήτη.
Μία από τις κατολισθήσεις καταγράφηκαν στο δήμο Φαιστού, στον δρόμο από τις Καμάρες προς τα Βορίζια, που ένας βράχος έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του patris.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας η πυροσβεστική επιχείρησε για διάφορες περιπτώσεις πτώσεις δέντρων που χρειάστηκε να προχωρήσει στην κοπή και την απομάκρυνσή τους.
Σοβαρά ⛈️ πλημμυρικά στην περιοχή Καρφά Χίου— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) February 13, 2026
Βίντεο : Πυροσβεστική υπηρεσία Χίου pic.twitter.com/7e8hcofJC2
Πλημμύρες στον Κάμπο και στην ΚαρδαμάδαΠλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν επίσης στον Κάμπο και στην Καρδαμάδα, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Ιδιαίτερα προσοχή χρειάζεται η διέλευση από τον οδικό άξονα από τον Βροντάδο έως και τη Λαγκάδα, καθώς το οδόστρωμα γέμισε με χώματα και μικρές πέτρες που κατέβηκαν από παρακείμενες πλαγιές.
Κατολίσθηση στις ΚαρυέςΣτο μεταξύ, ακόμα μία κατολίσθηση με αποκόλληση τεράστιου βράχου, που κατέληξε στο οδόστρωμα, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή των Καρυών. Ο βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και κατέληξε στον δρόμο δημιουργώντας πρόβλημα στη διέλευση μεγαλύτερων οχημάτων. Την ίδια ώρα η πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, εφιστούν την προσοχή των διερχόμενων οδηγών, με δεδομένες τις έντονες βροχοπτώσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις κυρίως τις βραδινές ώρες.
«Άνοιξαν οι ουρανοί» και στην ΚρήτηΣτο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε και η Κρήτη, καθώς θυελλώδεις άνεμοι και καταιγίδες χτύπησαν το νησί.
Αρκετά προβλήματα στο δήμο ΦαιστούΟ δήμος Φαιστού ήταν μία από τις περιοχές όπου καταγράφηκαν μικροπροβλήματα.
Πτώσεις δέντρων – Επιχείρησε η πυροσβεστικήΕξαιτίας θυελλωδών ανέμων υπήρξαν και πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία της Κρήτης με αποτέλεσμα να κληθεί η πυροσβεστική.
