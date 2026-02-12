Έως 750€ επίδομα για εργαζόμενους μέσω νέου voucher της ΔΥΠΑ – Ποιους αφορά
ΕΛΛΑΔΑ
EUROTRAINING

Έως 750€ επίδομα για εργαζόμενους μέσω νέου voucher της ΔΥΠΑ – Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.

Έως 750€ επίδομα για εργαζόμενους μέσω νέου voucher της ΔΥΠΑ – Ποιους αφορά

Sponsored Content

Νέο πρόγραμμα voucher της ΔΥΠΑ αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα, απευθυνόμενο σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα συνδυάζει συμμετοχή σε επιδοτούμενη κατάρτιση με εκπαιδευτικό επίδομα που μπορεί να φτάσει έως 750 ευρώ.

Η διαδικασία, σύμφωνα με το μοντέλο των προηγούμενων κύκλων, είναι απλή: ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, παρακολουθεί το πρόγραμμα κατάρτισης εξ αποστάσεως και μετά την ολοκλήρωση και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνει το προβλεπόμενο επίδομα στον τραπεζικό του λογαριασμό.
eurotraining2__1___1_

Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να ωφεληθούν
Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης:

• Εργαζόμενοι γραφείου που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιημένες δεξιότητες και να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ.

• Άτομα σε κλάδους που μεταβάλλονται λόγω αυτοματοποίησης, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν το voucher για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και επανακατάρτιση.

• Εργαζόμενοι με περιορισμένο χρόνο, όπως νέοι γονείς, καθώς η παρακολούθηση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και εκτός ωραρίου εργασίας.
Το επίδομα δεν αποτελεί απλή οικονομική ενίσχυση, αλλά συνδέεται με την ολοκλήρωση συγκεκριμένου προγράμματος και πιστοποίησης.


Υποστήριξη στη διαδικασία
Η EUROTRAINING, ως πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης με πολυετή εμπειρία σε προγράμματα voucher, παρέχει καθοδήγηση σε όλα τα στάδια: από τον έλεγχο προϋποθέσεων συμμετοχής και την υποβολή της αίτησης έως την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.

Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν άμεσα για την έναρξη των αιτήσεων μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον.

Περισσότερες πληροφορίες:
214 4089319 
infovoucher@eurotraining.gr

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης