Έως 750€ επίδομα για εργαζόμενους μέσω νέου voucher της ΔΥΠΑ – Ποιους αφορά
Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Νέο πρόγραμμα voucher της ΔΥΠΑ αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα, απευθυνόμενο σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα συνδυάζει συμμετοχή σε επιδοτούμενη κατάρτιση με εκπαιδευτικό επίδομα που μπορεί να φτάσει έως 750 ευρώ.
Η διαδικασία, σύμφωνα με το μοντέλο των προηγούμενων κύκλων, είναι απλή: ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, παρακολουθεί το πρόγραμμα κατάρτισης εξ αποστάσεως και μετά την ολοκλήρωση και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνει το προβλεπόμενο επίδομα στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να ωφεληθούν
Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης:
• Εργαζόμενοι γραφείου που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιημένες δεξιότητες και να ενισχύσουν το επαγγελματικό τους προφίλ.
• Άτομα σε κλάδους που μεταβάλλονται λόγω αυτοματοποίησης, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν το voucher για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και επανακατάρτιση.
• Εργαζόμενοι με περιορισμένο χρόνο, όπως νέοι γονείς, καθώς η παρακολούθηση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και εκτός ωραρίου εργασίας.
Το επίδομα δεν αποτελεί απλή οικονομική ενίσχυση, αλλά συνδέεται με την ολοκλήρωση συγκεκριμένου προγράμματος και πιστοποίησης.
Υποστήριξη στη διαδικασία
Η EUROTRAINING, ως πιστοποιημένος φορέας κατάρτισης με πολυετή εμπειρία σε προγράμματα voucher, παρέχει καθοδήγηση σε όλα τα στάδια: από τον έλεγχο προϋποθέσεων συμμετοχής και την υποβολή της αίτησης έως την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.
Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν άμεσα για την έναρξη των αιτήσεων μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον.
Περισσότερες πληροφορίες:
214 4089319
infovoucher@eurotraining.gr
