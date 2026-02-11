Κακοποίησαν σεξουαλικά κουτάβι τριών μηνών στην Καρδίτσα - Ψάχνουν DNA στη ζώνη του δράστη
Κακοποίησαν σεξουαλικά κουτάβι τριών μηνών στην Καρδίτσα - Ψάχνουν DNA στη ζώνη του δράστη

Το σκυλάκι εντοπίστηκε δεμένο τυχαία από μία γυναίκα που είχε βγει βόλτα - Διασώθηκε και ονομάστηκε Αγάπη - Η φιλοζωική παρέδωσε στην αστυνομία σχοινί και ζώνη τα οποία έχουν σταλεί στην Αθήνα προκειμένου να βρεθεί το DNA του ανθρώπου που τα χρησιμοποίησε

Φανή Χαρίση
Ανθρωπόμορφο τέρας στην Καρδίτσα κακοποίησε σεξουαλικά με αντικείμενο μια σκυλίτσα την οποία είχε δέσει σφιχτά από το λαιμό και τα πόδια σε ένα δένδρο στην περιοχή πίσω από το πρώτο νεκροταφείο της πόλης.

Η τριών μηνών σκυλίτσα βρέθηκε στις 24 Ιανουαρίου από μια κάτοικο της περιοχής που είχε βγάλει βόλτα το σκυλάκι της. Άκουσε τις κραυγές πόνου του κουταβιού και έσπευσε να καλέσει σε βοήθεια μέλη φιλοζωικής ομάδας. Το 3 μηνών σκυλάκι ήταν δεμένο από το λαιμό στο δένδρο με μια ζώνη παντελονιού ενώ ένα σχοινί ήταν δεμένο σφιχτά στο λαιμό του και το δεξί με το αριστερό πόδι είχαν δεθεί σφιχτά. 

Εθελοντές της φιλοζωικής οργάνωσης «Karditsa Shelter Dogs» οδήγησαν αμέσως το σκυλάκι στην κτηνίατρο η οποία εμβρόντητη διαπίστωσε ότι πέραν της κακοποίησης υπήρχαν έντονα σημάδια και σεξουαλικής κακοποίησης.

Η Αγάπη την ημέρα που βρέθηκε

Όπως ανέφερε στο protothema.gr η υπεύθυνη της φιλοζωικής, Εύη Θάνου το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης έδειξε ότι υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση με στρογγυλό αντικείμενο.

«Το πόρισμα της ιατροδικαστικής και της ιστοπαθολογικής έδειξε ότι το σκυλάκι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση -όχι κτηνοβασία- από στρογγυλό αντικείμενο» είπε η κυρία Θάνου προσθέτοντας ότι οι εξετάσεις έγιναν στην κτηνιατρική σχολή του πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσθέτοντας ότι η σκυλίτσα βαφτίστηκε και πλέον όλοι την φωνάζουν «Αγάπη».

«Ασχολούμαι 20 χρόνια με τα αδέσποτα σκυλάκια. Έχω δει πολλά σκυλάκια κακοποιημένα αλλά πρώτη φορά βλέπω τέτοια κακοποίηση και σεξουαλική κακοποίηση ζώου» είπε.

Η διάσωση της Αγάπης
Κύμα συμπαράστασης και οργής - «Ψάχνουν τη ζώνη για DNA»

Η υπόθεση κακοποίησης της μόλις τριών μηνών Αγάπης, εκτός από κύμα συμπαράστασης που ξεσήκωσε με πολλούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό να στέλνουν χρήματα για τη νοσηλεία και τη θεραπεία της, έχει προκαλέσει κύμα οργής τόσο στην πόλη της Καρδίτσας όσο και σε όλη την χώρα καθώς όπως επισημαίνει η κυρία Θάνου «πρέπει να βρεθεί ο δράστης» καθώς ο τρόπος που εντοπίστηκε το σκυλάκι «δηλαδή δεμένο το κεφάλι σφιχτά στο δέντρο με ζώνη για να μην μπορεί να γυρίσει και να δαγκώσει τον δράστη» δείχνει ότι «είτε το έχει ξανακάνει, είτε ότι θα το ξανακάνει».

Περαιτέρω δε, η κυρία Θάνου ανέφερε ότι έχει γίνει καταγγελία για το φρικιαστικό συμβάν στην αστυνομία ενώ η ίδια έχει παραδώσει στις Αρχές το σχοινί και την ζώνη που ήταν δεμένη η σκυλίτσα. «Παρέδωσα στην αστυνομία το σχοινί και τη ζώνη τα οποία έχουν σταλεί στην Αθήνα προκειμένου να βρεθεί το DNA του ανθρώπου που τα χρησιμοποίησε» είπε στο protothema.gr προσθέτοντας ότι πρέπει να βρεθεί ο δράστης γιατί «είναι ικανός να το ξανακάνει σε ζώο αλλά και σε άνθρωπο».

Σήμερα, η Αγάπη έχει βγει από την κτηνιατρική κλινική όπου νοσηλεύτηκε και προς το παρόν βρήκε την αγάπη και τη θαλπωρή στο σπίτι της κυρίας Θάνου που την φροντίζει και την περιποιείται.

«Είναι καλά αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ φοβισμένη. Όταν βλέπει κάποιο άτομο που δεν το ξέρει αρχίζει να ουρλιάζει όπως ακούγεται στο βίντεο που αναρτήσαμε την ημέρα που τη βρήκαμε στο δένδρο δεμένη και κακοποιημένη. Μετά από ώρα ηρεμεί. Είναι καλά» είπε η κυρία Θάνου.

