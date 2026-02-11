Κακοποίησαν σεξουαλικά κουτάβι τριών μηνών στην Καρδίτσα - Ψάχνουν DNA στη ζώνη του δράστη

Σήμερα, η Αγάπη έχει βγει από την κτηνιατρική κλινική όπου νοσηλεύτηκε και προς το παρόν βρήκε την αγάπη και τη θαλπωρή στο σπίτι της κυρίας Θάνου που την φροντίζει και την περιποιείται.«Είναι καλά αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ φοβισμένη. Όταν βλέπει κάποιο άτομο που δεν το ξέρει αρχίζει να ουρλιάζει όπως ακούγεται στο βίντεο που αναρτήσαμε την ημέρα που τη βρήκαμε στο δένδρο δεμένη και κακοποιημένη. Μετά από ώρα ηρεμεί. Είναι καλά» είπε η κυρία Θάνου.