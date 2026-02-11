Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το καθηλωτικό θρίλερ του David Baldacci «Ένα λεπτό ως τα μεσάνυχτα»

Η κοινωνία της μικρή κωμόπολης αρνείται πεισματικά να συνεργαστεί με το FBI για τη διαλεύκανση ενός αποτρόπαιου εγκλήματος. Το σκοτάδι πρέπει να διατηρηθεί, πάση θυσία.«Για μία ακόμη φορά η ειδική πράκτορας Άτλι Πάιν πήγαινε στην Κοιλάδα του Θανάτου. Μόνο που αυτή η 'κοιλάδα' βρισκόταν στο Κολοράντο, στις Φυλακές Υπερυψίστης Ασφαλείας του Φλόρενς, του μόνου ομοσπονδιακού σωφρονιστικού καταστήματος υψίστης ασφαλείας στην Αμερική. Η Άτλι Πάιν είχε οδηγήσει ως εκεί τέρμα γκάζι, οδηγώντας τη σύγχρονη εκδοχή ενός αλόγου: μια τιρκουάζ Mustang του 1967. Τώρα, μετά τη γρήγορη διαδρομή της, η Άτλι είχε απομείνει στο παρκινγκ της φυλακής, προσπαθώντας να επιστρατεύσει όλη τη δύναμη και το κουράγιο της για να επισκεφτεί ένα συγκεκριμένο τέρας που έμενε εκεί, ανάμεσα σε τόσα άλλα αποβράσματα. Ήταν όλοι τους, ένας προς έναν, από τη στόφα των ανθρώπων που βλέπεις στους εφιάλτες. Η Πάιν ήταν ντυμένη στα μαύρα, με εξαίρεση τη λευκή της μπλούζα. Το αστραφτερό σήμα του FBI ήταν καρφιτσωμένο στο πέτο του σακακιού της».Με αυτό τον τρόπο ο David Baldacci, ένας πραγματικός δεξιοτέχνης της αγωνίας, υποδέχεται τον αναγνώστη σε ένα από τα καλύτερα και πιο ευφυή μυθιστορήματά του, το «Ένα λεπτό ως τα μεσάνυχτα». Κεντρική ηρωίδα είναι η πράκτορας του FBI Άτλι Πάιν, μια γυναίκα που σημαδεύτηκε από μια ανείπωτη τραγωδία, η οποία χτύπησε την οικογένειά της πριν από 30 χρόνια: Ένας παρανοϊκός κακοποιός απήγαγε -και μάλλον δολοφόνησε- τη δίδυμη αδελφή της Πάιν, ενώ τραυμάτισε βαριά την ίδια.Στο «Ένα λεπτό ως τα μεσάνυχτα» η Άτλι Πάιν αποτολμά μια ανασκαφή στο παρελθόν, αναζητώντας πάντα τη λύση στο αίνιγμα της χαμένης αδελφής της. Επιστρέφει στη μικρή κωμόπολη όπου μεγάλωσε, όμως λίγο αφότου η Πάιν αρχίσει την έρευνά της, μια ντόπια κοπέλα βρίσκεται δολοφονημένη, τελετουργικά, με ένα νυφικό πέπλο στο κεφάλι της. Θα ακολουθήσουν κι άλλα τρομακτικά, αλλόκοτα συμβάντα, σαν μια σειρά από μηνύματα προς την Άτλι, h οποία θα μάθει ότι το να σκαλίζει το παρελθόν μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο επικίνδυνο και οδυνηρό από ό,τι φανταζόταν.Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Ένα λεπτό ως τα μεσάνυχτα» του David Baldacci είναι στο ΘΕΜΑ.