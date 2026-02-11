Στο Marie Claire Μαρτίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ
Η μόδα ταξιδεύει, στο πρώτο τεύχος της Άνοιξης

Με πρωταγωνίστρια την Ανθή Φακιδάρη και τη νέα capsule συλλογή Louis Vuitton Nautical, σαλπάρουμε σε ένα ταξίδι μόδας και διαχρονικού στυλ.
Σχεδιασμένη για γυναίκες που λατρεύουν να ταξιδεύουν, η συλλογή της Louis Vuitton, Nautical φέρνει on board ό,τι χρειάζεται, μια ευέλικτα κομψή γκαρνταρόμπα, από τις χαλαρές ώρες στο κατάστρωμα μέχρι ένα κομψά σχεδιασμένο δείπνο.
Στη δική μας καθημερινότητα συνεχίζουμε να επενδύουμε σε κοσμήματα που φοράμε χωρίς δεύτερη σκέψη: ασημένια και χρυσά.
Η Κάρολιν Μπεσέτ-Κένεντι, με το αξεπέραστο στυλ της, έναν συνδυασμό ομορφιάς, απλότητας και ιδιωτικότητας, συνεχίζει να συναρπάζει τους φασιονίστας του πλανήτη όπως αποδεικνύει και μια νέα τηλεοπτική σειρά.
Βλέπουμε τους φιόγκους με άλλο μάτι μια και φέτος, οι σχεδιαστές αποφάσισαν να τους αναδείξουν σε σύμβολα αυτοπεποίθησης.
Εννέα μοντέλα ντύνονται με τα ρούχα της νέας, πιο ξένοιαστης εποχής και φωτογραφίζονται στους δρόμους της Αθήνας.
Η μόδα της άνοιξης αγαπά τις ανδρόγυνες φιγούρες και ποντάρει σε πινελιές χρώματος για να μοιράσει χαρά.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, όπως κάθε Μάρτιο, συναντάμε πρόσωπα που διασχίζουν σύνορα, γενιές και εμπειρίες και που μοιράζονται μαζί μας κάτι από όσα τους έμαθε η ζωή.
Πέντε αγρότισσες από διαφορετικές γωνιές της Ελλάδας μοιράζονται τη γνώση που κληρονόμησαν και τη δύναμη με την οποία ξανασχεδιάζουν τη ζωή στην ύπαιθρο.
Ιρανές γυναίκες που έχτισαν μια νέα ζωή στην Ελλάδα συνεχίζουν να αγαπούν την πατρίδα τους με πάθος και να ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον για τις γυναίκες που άφησαν πίσω.
Η Μαρία Καρχιλάκη, πολεμική ανταποκρίτρια για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, εξηγεί γιατί η ανάδειξη της αλήθειας δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.
Η Αντιγόνη Κουλουκάκου κάνει βαθιά κατάδυση σε έναν δύσκολο γυναικείο ρόλο και πιστεύει στη δύναμη των φίλων.
Η λίστα των beauty editors: συγκεντρώσαμε όσα αγαπάμε να χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά.
Η ψυχή του Σόχο: ένα ιστορικό κτίριο στο Μανχάταν μεταμορφώνεται σε μια κατοικία αφιερωμένη στην τέχνη.
Marie Claire, Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες

