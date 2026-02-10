Συνάντηση Μακρόν - Χριστοδουλίδη: Μίλησαν για την εφαρμογή της Στρατηγικής Συνεργασίας Κύπρου - Γαλλίας

Στο επίκεντρο των συνομιλιών και η ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν - Ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε το παρών στα εγκαίνια της έκθεσης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας