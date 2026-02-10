To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Νέες μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία, οι 34 ειδικότητες
Αιτήσεις από 17/2 για 510 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία
Ανοίγει την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη μονίμων 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ, που αφορά 510 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία όλης της χώρας.
Η νέα προκήρυξη ενισχύει το δημόσιο σύστημα υγείας με μόνιμο προσωπικό και απευθύνεται σε υποψηφίους διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων, δίνοντας ευκαιρίες σε περισσότερες κατηγορίες πολιτών.
-Θέσεις για Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ)
-Θέσεις για Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ)
Με αυτόν τον τρόπο, η προκήρυξη καλύπτει τόσο πτυχιούχους όσο και αποφοίτους βασικής εκπαίδευσης, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό των νοσοκομειακών μονάδων.
-Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 08:00
-και ολοκληρώνεται Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, ώρα 14:00
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΑΣΕΠ, ενώ το εμπρόθεσμο της συμμετοχής κρίνεται αυστηρά από την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής.
ΠΕ Ακτινοφυσικοί: Αχαΐα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Κέρκυρα, Κόρινθος
Ποιους αφορά η προκήρυξη 1Κ/2026Η 1Κ/2026 προβλέπει την κάλυψη θέσεων σε δημόσια νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα και περιλαμβάνει:
ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Πότε και πώς γίνονται οι αιτήσειςΗ προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινά:
ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Δείτε περιοχές ανά ειδικότηταΌλες οι περιοχές ανά ειδικότητα, δείτε αναλυτικά:
ΠΕ Βιοιατρικής Τεχνολογίας: Αθήνα
ΠΕ Βιολόγοι: Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Μαγνησία, Πιερία, Σέρρες, Λέσβος, Ηράκλειο Κρήτης
ΠΕ Βιοχημικοί: Αχαΐα, Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Λακωνία, Ηράκλειο Κρήτης
ΠΕ Διαιτολογίας: Αθήνα, Πειραιάς, Ηράκλειο Κρήτης
ΠΕ Διοικητικού (Νομικών): Ξάνθη
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: Αθήνα, Πειραιάς, Αχαΐα, Έβρος, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Καστοριά, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λακωνία, Λέσβος, Ροδόπη, Χαλκιδική, Χίος
ΠΕ Εργοθεραπευτές: Αθήνα
ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί: Αθήνα, Ροδόπη, Πιερία
ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί: Αθήνα, Πειραιάς, Μαγνησία, Πιερία, Ρέθυμνο
ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί: Αθήνα, Ηλεία
ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί: Αθήνα, Ρέθυμνο
ΠΕ Παιδαγωγοί: Αθήνα
ΠΕ Πληροφορικής: Αθήνα, Πειραιάς, Κάλυμνος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, Ροδόπη, Χαλκιδική
ΠΕ Στατιστικών: Αθήνα
ΠΕ Φαρμακοποιών ΕΣΥ: Αχαΐα, Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Κοζάνη, Λασίθι, Λέσβος, Πειραιάς, Πέλλα, Πιερία, Ροδόπη
ΠΕ Φαρμακοποιών: Αργολίδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λήμνος, Πειραιάς
ΠΕ Φυσικοθεραπευτές: Αθήνα
ΠΕ Χημικοί: Ιωάννινα
ΠΕ Ψυχολόγοι: Αιτωλοακαρνανία, Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης, Κέρκυρα, Λέσβος
ΥΕ Βοηθοί Θαλάμου: Αθήνα, Αργολίδα, Βοιωτία, Αχαΐα, Γρεβενά, Εύβοια, Ευρυτανία, Ζάκυνθος, Ημαθία, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Κοζάνη, Κόρινθος, Λάρισα, Λασίθι, Λέσβος, Πέλλα, Πέλλα, Σύρος, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Φλώρινα, Χανιά
ΥΕ Βοηθοί Νοσοκόμων-Φυλάκων Ασθενών: Ημαθία, Έβρος, Καρδίτσα, Λάρισα, Χανιά
ΥΕ Μεταφορείς Ασθενών: Αθήνα, Αχαΐα, Βοιωτία, Γρεβενά, Δράμα, Έβρος, Εύβοια, Ζάκυνθος, Ημαθία, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Κάλυμνος, Καρδίτσα, Κιλκίς, Λάρισα, Λασίθι , Λέσβος, Μεσσηνία, Πειραιάς, Πιερία, Τρίκαλα, Φθιώτιδα
ΥΕ Νεκροτόμοι/Αποτεφρωτές: Χανιά
ΥΕ Τραυματιοφορείς: Εύβοια, Ζάκυνθος, Μύκονος
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων: Αθήνα, Εύβοια
ΥΕ Επιμελητές: Αθήνα, Λέσβος, Μύκονος, Πειραιάς, Ρόδος
ΥΕ Κλητήρες: Αθήνα, Πάρος, Αμοργός
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων: Αχαΐα, Αθήνα, Έβρος, Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Σύρος, Τρίκαλα, Φωκίδα, Φθιώτιδα
ΥΕ Πλύντες/Σιδερωτές: Σύρος
ΥΕ Τραπεζοκόμοι: Βοιωτία, Εύβοια, Μαγνησία
ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Μονάδων Υγείας: Άνδρος, Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης, Λέρος, Λασίθι, Λέσβος, Αμοργός, Σαλαμίνα, Πάρος, Πειραιάς, Ρέθυμνο, Ρόδος, Σάμος, Χαλκιδική, Χανιά
ΥΕ Φυλάκων: Αθήνα, Πειραιάς
ΥΕ Νυχτοφύλακες: Θεσσαλονίκη, Αθήνα
