Διακοπή κυκλοφορίας των τρένων στη γραμμή Κιάτο - Πειραιάς - Κιάτο λόγω πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο
ΕΛΛΑΔΑ
Σύμφωνα με την Hellenic Train ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από τις 20:59 και έως τις 21:26, ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου.

Ειδικότερα:

η αμαξοστοιχία 2300 (Πειραιάς – Κιάτο) με 140 επιβάτες παρέμεινε στον Σταθμό Άνω Λιοσίων και αναχώρησε με 26 λεπτά καθυστέρηση,

η αμαξοστοιχία 1329 (Κιάτο – Πειραιάς) με 110 επιβάτες παρέμεινε στον Σταθμό Ασπροπύργου και αναχώρησε με 54 λεπτά καθυστέρηση,

η αμαξοστοιχία 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) περέμεινε στον Σταθμό Μεγάρων με 50 επιβάτες και αναχώρησε με 4 λεπτά καθυστέρηση.

Λόγω του συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.
