Συνελήφθη 35χρονος στα διόδια Τραγάνας: Οδηγούσε κλεμμένο ΙΧ με πλαστές πινακίδες, σχηματίστηκε δικογραφία
Το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη όταν ακινητοποιήθηκε για έλεγχο -Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 35χρονος Έλληνας οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε στα διόδια της Τραγάνας Φθιώτιδας να οδηγεί αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως... κλεμμένο, ενώ έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται καθημερινά στην περιοχή. Το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη όταν ακινητοποιήθηκε για έλεγχο.
Κατά τη διάρκεια της εξακρίβωσης των στοιχείων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος δεν αντιστοιχούσε στο συγκεκριμένο Ι.Χ.Ε., αλλά σε φορτηγό διαφορετικού χρώματος.
Οι πινακίδες κρίθηκαν εμφανώς πλαστές, ενώ από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί κλεμμένο μία ημέρα νωρίτερα, στις 5 Φεβρουαρίου, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου Αττικής.
Σε έρευνα που ακολούθησε, κατασχέθηκαν ένα κλειδί αυτοκινήτου με ηλεκτρονικό μηχανισμό, δύο πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και ένα κινητό τηλέφωνο. Το κλεμμένο όχημα κατασχέθηκε και, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, θα αποδοθεί στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.
Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή τροχοφόρου και πλαστογραφία πινακίδων κυκλοφορίας και οδηγήθηκε αρμοδίως ενώπιον της Δικαιοσύνης.
