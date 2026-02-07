Συνελήφθη 35χρονος στα διόδια Τραγάνας: Οδηγούσε κλεμμένο ΙΧ με πλαστές πινακίδες, σχηματίστηκε δικογραφία
ΕΛΛΑΔΑ
Διόδια Τραγάνας σύλληψη

Συνελήφθη 35χρονος στα διόδια Τραγάνας: Οδηγούσε κλεμμένο ΙΧ με πλαστές πινακίδες, σχηματίστηκε δικογραφία

Το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη όταν ακινητοποιήθηκε για έλεγχο -Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

Συνελήφθη 35χρονος στα διόδια Τραγάνας: Οδηγούσε κλεμμένο ΙΧ με πλαστές πινακίδες, σχηματίστηκε δικογραφία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας 35χρονος Έλληνας οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε στα διόδια της Τραγάνας Φθιώτιδας να οδηγεί  αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως... κλεμμένο, ενώ έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων που διενεργούνται καθημερινά στην περιοχή. Το όχημα κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη όταν ακινητοποιήθηκε για έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της εξακρίβωσης των στοιχείων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος δεν αντιστοιχούσε στο συγκεκριμένο Ι.Χ.Ε., αλλά σε φορτηγό διαφορετικού χρώματος.

Οι πινακίδες κρίθηκαν εμφανώς πλαστές, ενώ από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί κλεμμένο μία ημέρα νωρίτερα, στις 5 Φεβρουαρίου, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Σε έρευνα που ακολούθησε, κατασχέθηκαν ένα κλειδί αυτοκινήτου με ηλεκτρονικό μηχανισμό, δύο πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και ένα κινητό τηλέφωνο. Το κλεμμένο όχημα κατασχέθηκε και, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, θα αποδοθεί στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή τροχοφόρου και πλαστογραφία πινακίδων κυκλοφορίας και οδηγήθηκε αρμοδίως ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Πηγή: lamianow.gr
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης