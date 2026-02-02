Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας ανοίγει η εβδομάδα, οι 5 περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό



Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος

Πού έπεσαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής





Όπως επισημαίνει στη Ζαγορά Πηλίου και στα Ριζώματα Ημαθίας καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής ενώ στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη έπεσαν κυρίως δυτικά και βορειοανατολικά.



Αναλυτικά η ανάρτησή του:



«Χωρικές διαφοροποιήσεις παρουσίασε η σημερινή βροχόπτωση στη χώρα μας με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 9 το πρωί της Κυριακής- με βάση τα στοιχεία του Meteo Gr -να σημειώνονται στη Ζαγορά με 99.2mm και 73.6 mm στα Ριζώματα Ημαθίας. Στην Αττική, τα μεγαλύτερα ύψη καταγράφηκαν κυρίως στη Δυτική και τη Βορειοανατολική Αττική, όπου λειτούργησαν-οπως και στις υπόλοιπες περιοχές- μηχανισμοί τοπικής σύγκλισης και ενίσχυσης των φαινομένων. Στη Βλυχάδα σημειώθηκαν 40,6 mm στα Σπάτα 28,8 mm στη Νέα Μάκρη 25,4 mm και στη Παλλήνη 25,2 mm.



✅Η ημέρα συνεχίζεται με την ψυχρή μάζα και τον πυρήνα του συστήματος να κινείται ανατολικά βορειοανατολικά».





Πλημμύρισε και έκλεισε δρόμος στη Μεσσηνία

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στον Αγιόκαμπο στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, καθώς ρέμα υπερχείλισε και τα νερά κατέληξαν στην παραλιακή ζώνη, παρασύροντας αντικείμενα από ενοικιαζόμενα δωμάτια που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της θάλασσας.Από την ορμή του νερού δρόμος και θάλασσα έχουν γίνει έναπροκαλώντας ζημιές.Ο ιδιοκτήτης παντοπωλείου που καταστράφηκε ολοσχερώς από το ρέμα που υπερχείλισε ξέσπασε σε κλάματα στην κάμερα του Alpha.Η υπερχείλιση σημειώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς τα ρέματα της περιοχής άρχισαν να «κατεβάζουν» μεγάλους όγκους νερού. Από τη ροή παρασύρθηκαν εξοπλισμός και αντικείμενα εξωτερικών χώρων καταλυμάτων, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.Στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής συνιστάται αυξημένη προσοχή, καθώς τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να επηρεάζουν τα παράλια της Λάρισας, με τα ρέματα να παραμένουν σε αυξημένη ροή.Εν τω μεταξύ από νωρίς οι υπηρεσίες του δήμου βρέθηκαν σε επιφυλακή προχωρώντας σε εργασίες προκειμένου να προλάβουν τυχόν άσχημες εξελίξεις.Προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας , με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, φερτά υλικά και λάσπες έχουν καλύψει το οδόστρωμα.Πλημμύρισε ρέμα στα Σπάτα

Προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, με χαρακτηριστικότερο το σημείο στον δρόμο που συνδέει το Πήδημα με τα Αρφαρά. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, φερτά υλικά και λάσπες έχουν καλύψει το οδόστρωμα.





Μετά το έντονο πέρασμα της κακοκαιρίας στην Αττική το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα υπερχείλησε. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ το νερό έχει περάσει πάνω από τον δρόμο και η αστυνομία έχει ήδη αποκλείσει τη διέλευση των οχημάτων.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:α. Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι.β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημειορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι.ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΣτα ανατολικά και τα νότια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι ισχυρές στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) και πρόσκαιρα στις βόρειες Κυκλάδες και τη νότια Εύβοια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά από δυτικές 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα νότια και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 09 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗΚαιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά - ημιορεινά, οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Ηπείρου ασθενείς χιονοπτώσεις.Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και στα ορεινά της Θεσσαλίας ασθενείς χιονοπτώσεις. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Εύβοια τις πρωινές ώρες, οι οποίες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρές.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση από τα βόρεια.Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗΚαιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια και πρόσκαιρα στις βόρειες Κυκλάδες μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση τις βραδινές ώρες.Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑΚαιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Από αργά το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ και στα βόρεια βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Από τις μεσημβρινές ώρες στα νότια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.ΑΤΤΙΚΗΚαιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές και βραδινές ώρες.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.Θερμοκρασία: Από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚαιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΤΡΙΤΗ 03-02-2026Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν στο νότιο Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα βαθμιαία 6, τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 09 με 11 και τοπικά τους 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 13 με 16 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια καθώς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 04-02-2026Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία, από αργά το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν σε όλα τα ηπειρωτικά καθώς και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, ενώ στο βόρειο Ιόνιο και πιθανώς στην Ήπειρο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις βραδινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 με 8 και από τις απογευματινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΕΜΠΤΗ 05-02-2026Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στα δυτικά και τα βόρεια θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.Οι συνθήκες ευνοούν την μερική μεταφορά Αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια.Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βορειοδυτικά.ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-02-2026Στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και βαθμιαία στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες.Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά Αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία ενίσχυση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και νότια.