Ένας 19χρονος στο Λουτράκι πήρε σβάρνα κολώνες και μάντρα με αυτοκίνητο και «καρφώθηκε» σε επιχείρηση, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Λουτράκι Τροχαίο

Ένας 19χρονος στο Λουτράκι πήρε σβάρνα κολώνες και μάντρα με αυτοκίνητο και «καρφώθηκε» σε επιχείρηση, δείτε βίντεο

Παρά τις σοβαρές ζημιές, ο οδηγός βγήκε σώος από το αυτοκίνητό του

Ένας 19χρονος στο Λουτράκι πήρε σβάρνα κολώνες και μάντρα με αυτοκίνητο και «καρφώθηκε» σε επιχείρηση, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 στο Λουτράκι, όταν 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε κατάστημα, αφού πρώτα χτύπησε σε μάντρες και κολόνες.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, γύρω στη 1 τα ξημερώματα όπου όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο νεαρός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να γκρεμίσει ό,τι βρήκε μπροστά του.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg0enx5cxx6x)


Το όχημα ακινητοποιήθηκε μόνο όταν καρφώθηκε στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Παρά τις σοβαρές ζημιές, ο οδηγός βγήκε σώος από το αυτοκίνητό του, χωρίς να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου και ελέγχει πιθανή υπερβολική ταχύτητα ή αμέλεια.

Δείτε φωτογραφίες 

Ένας 19χρονος στο Λουτράκι πήρε σβάρνα κολώνες και μάντρα με αυτοκίνητο και «καρφώθηκε» σε επιχείρηση, δείτε βίντεο
Ένας 19χρονος στο Λουτράκι πήρε σβάρνα κολώνες και μάντρα με αυτοκίνητο και «καρφώθηκε» σε επιχείρηση, δείτε βίντεο
Ένας 19χρονος στο Λουτράκι πήρε σβάρνα κολώνες και μάντρα με αυτοκίνητο και «καρφώθηκε» σε επιχείρηση, δείτε βίντεο
Ένας 19χρονος στο Λουτράκι πήρε σβάρνα κολώνες και μάντρα με αυτοκίνητο και «καρφώθηκε» σε επιχείρηση, δείτε βίντεο
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης