Ένας 19χρονος στο Λουτράκι πήρε σβάρνα κολώνες και μάντρα με αυτοκίνητο και «καρφώθηκε» σε επιχείρηση, δείτε βίντεο
Παρά τις σοβαρές ζημιές, ο οδηγός βγήκε σώος από το αυτοκίνητό του
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 στο Λουτράκι, όταν 19χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε κατάστημα, αφού πρώτα χτύπησε σε μάντρες και κολόνες.
Το ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, γύρω στη 1 τα ξημερώματα όπου όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο νεαρός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να γκρεμίσει ό,τι βρήκε μπροστά του.
Το όχημα ακινητοποιήθηκε μόνο όταν καρφώθηκε στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Παρά τις σοβαρές ζημιές, ο οδηγός βγήκε σώος από το αυτοκίνητό του, χωρίς να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου και ελέγχει πιθανή υπερβολική ταχύτητα ή αμέλεια.
Δείτε φωτογραφίες
