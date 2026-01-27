Ακόμα καίγονται τα υλικά στο σημείο όπου έγινε φονική έκρηξη στη Βιολάντα, δείτε βίντεο μέσα από το εργοστάσιο
Τα πρώτα ευρήματα «δείχνουν» ως πιθανότερο σενάριο η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή αερίου - Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, με το εργοστάσιο να εξακολουθεί να καπνίζει μετά τη μεγάλη φωτιά που προκάλεσε η φονική έκρηξη
Στις φλόγες εξακολουθούν να βρίσκονται τα υλικά που υπήρχαν στο σημείο που σημειώθηκε η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr.
Η δύναμη που απελευθερώθηκε ήταν τέτοια που ακόμα και τόσες ώρες μετά κάποια από τα υλικά εξακολουθούν να καίγονται.
Στο σημείο βρίσκονται από εχθές και διεξάγουν έρευνα τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συλλέγοντας στοιχεία και καταθέσεις.
Δείτε βίντεο από τις φλόγες που εξακολουθούν να καίνε στο εργοστάσιο:
Παράλληλα, δύο πραγματογνώμονες έχουν οριστεί από την Αθήνα για να διερευνήσουν τις συνθήκες της έκρηξης, με έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό, έναν χημικό μηχανικό και έναν πυροτεχνουργό να αναλαμβάνουν την ανάλυση των αιτίων.
Τα πρώτα ευρήματα «δείχνουν» ως πιθανότερο σενάριο η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, με το εργοστάσιο να εξακολουθεί να καπνίζει μετά τη μεγάλη φωτιά που προκάλεσε η φονική έκρηξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το οποίο βρίσκεται στα Τρίκαλα, οι εγκαταστάσεις διέθεταν μελέτη πυρασφάλειας, η οποία είχε κατατεθεί ηλεκτρονικά από αρμόδιο μηχανικό τον Σεπτέμβριο του 2025.
Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4:00 σε πτέρυγα του εργοστασίου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, η οποία συνέβαλε στην κατάρρευση του μεγαλύτερου μέρους του εργοστασίου.
Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4:00 σε πτέρυγα του εργοστασίου.
Το χρονικό της τραγωδίας
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, η οποία συνέβαλε στην κατάρρευση του μεγαλύτερου μέρους του εργοστασίου.
Από τις 13 εργαζόμενες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο εργοστάσιο, οι οκτώ καταφέρανε να απομακρυνθούν με ασφάλεια, ενώ οι πέντε δεν τα κατάφεραν και βρήκαν τραγικό θάνατο.
Το μέγεθος της καταστροφής και το πόσο μεγάλη ήταν η φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο της Βιολάντα μετά την έκρηξη, αποτυπώνονται και στις σημερινές φωτογραφίες από drone που δείχνουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης της μπισκοτοβιομηχανίας να «καπνίζουν».
