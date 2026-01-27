Ακόμα καίγονται τα υλικά στο σημείο όπου έγινε φονική έκρηξη στη Βιολάντα, δείτε βίντεο μέσα από το εργοστάσιο

Τα πρώτα ευρήματα «δείχνουν» ως πιθανότερο σενάριο η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή αερίου - Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, με το εργοστάσιο να εξακολουθεί να καπνίζει μετά τη μεγάλη φωτιά που προκάλεσε η φονική έκρηξη





Η δύναμη που απελευθερώθηκε ήταν τέτοια που ακόμα και τόσες ώρες μετά κάποια από τα υλικά εξακολουθούν να καίγονται.







Δείτε βίντεο από τις φλόγες που εξακολουθούν να καίνε στο εργοστάσιο:





Παράλληλα, δύο πραγματογνώμονες έχουν οριστεί από την Αθήνα για να διερευνήσουν τις συνθήκες της έκρηξης, με έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό, έναν χημικό μηχανικό και έναν πυροτεχνουργό να αναλαμβάνουν την ανάλυση των αιτίων.



Κλείσιμο σενάριο η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται, με το εργοστάσιο να εξακολουθεί να καπνίζει μετά τη μεγάλη φωτιά που προκάλεσε η φονική έκρηξη.



Σύμφωνα με πληροφορίες



Το χρονικό της τραγωδίας Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4:00 σε πτέρυγα του εργοστασίου.



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, η οποία συνέβαλε στην κατάρρευση του μεγαλύτερου μέρους του εργοστασίου.



Από τις 13 εργαζόμενες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο εργοστάσιο, οι οκτώ καταφέρανε να απομακρυνθούν με ασφάλεια, ενώ οι πέντε δεν τα κατάφεραν και βρήκαν τραγικό θάνατο.



Το μέγεθος της καταστροφής και το πόσο μεγάλη ήταν η φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο της Βιολάντα μετά την έκρηξη, αποτυπώνονται και στις σημερινές φωτογραφίες από drone που δείχνουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης της μπισκοτοβιομηχανίας να «καπνίζουν».