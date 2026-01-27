Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι Ρομά για κλοπή στο κέντρο της Λαμίας
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Κλοπή Ρομά Αστυνομία

Οι ανήλικοι  άρπαξαν τα χρήματα 42χρονης μέσα από τα χέρια της, μέρα μεσημέρι στο κέντρο της πόλης

Θύμα κλοπής από τρεις ανήλικους Ρομά έπεσε μέρα μεσημέρι 42χρονη γυναίκα σε κεντρικό σημείο της Λαμίας.

Η γυναίκα είχε μόλις βγάλει από το πορτοφόλι της το ποσό των 50 ευρώ, όταν τρεις ανήλικοι Ρομά της άρπαξαν τα χρήματα από το χέρι και τράπηκαν σε φυγή. Η 42χρονη ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, δίνοντας περιγραφή των δραστών, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στην ταυτοποίησή των δραστών και την επόμενη ημέρα συνελήφθησαν δύο από τους τρεις ανήλικους.

Όπως αναφέρει το lamianow.gr, συνελήφθη και ο γονέας του ενός ανηλίκου για παραμέληση της εποπτείας του, ενώ ο γονέας του δεύτερου ανηλίκου καθώς και ο τρίτος συνεργός δεν εντοπίστηκαν εντός των χρονικών ορίων του αυτοφώρου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία από την αρμόδια Υποδιεύθυνση, η οποία συνεχίζει τις ενέργειες για τον εντοπισμό των υπολοίπων εμπλεκομένων.
