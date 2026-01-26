Με κάταγμα στο χέρι νοσηλεύεται 11χρονος μαθητής από την Ελευσίνα: Τον έσπρωξαν συμμαθητές του, καταγγέλλει η μητέρα του
Με κάταγμα στο χέρι νοσηλεύεται 11χρονος μαθητής από την Ελευσίνα: Τον έσπρωξαν συμμαθητές του, καταγγέλλει η μητέρα του

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της καταγγελίας του παιδιού από κοινού με τη μητέρα του, συμμαθητές του τον κυνήγησαν και στη συνέχεια τον έσπρωξαν, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκε σήμερα το απόγευμα ένας 11χρονος μαθητής από την Ελευσίνα με κάταγμα στο αριστερό χέρι, έπειτα από σπρώξιμο που φέρεται να δέχτηκε από συμμαθητές του. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες του thriassio.gr, έγινε στο προαύλιο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας, και έχει ήδη κινητοποιήσει τις Αρχές.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της καταγγελίας του παιδιού από κοινού με τη μητέρα του, συμμαθητές του τον κυνήγησαν και στη συνέχεια τον έσπρωξαν, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά κατά την πτώση, σπάζοντας το χέρι του.

Έρευνα από το ΑΤ Ελευσίνας για τις συνθήκες του περιστατικού

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας, με τις Αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός, αλλά και τι προηγήθηκε στο προαύλιο.

Η υπόθεση εύλογα έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία της Ελευσίνας, που καταγράφει όλο και συχνότερα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Γονείς ζητούν επιτακτικά ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τους μαθητές και πρόληψη παρόμοιων περιστατικών, ειδικά μέσα στα σχολεία
