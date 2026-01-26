Με κάταγμα στο χέρι νοσηλεύεται 11χρονος μαθητής από την Ελευσίνα: Τον έσπρωξαν συμμαθητές του, καταγγέλλει η μητέρα του

Σύμφωνα με το περιεχόμενο της καταγγελίας του παιδιού από κοινού με τη μητέρα του, συμμαθητές του τον κυνήγησαν και στη συνέχεια τον έσπρωξαν, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί