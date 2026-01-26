Πέθανε τετράχρονο κοριτσάκι στην Κύπρο από Γρίπη Α
ΕΛΛΑΔΑ
Κύπρος Παιδί Γρίπη Α

Πέθανε τετράχρονο κοριτσάκι στην Κύπρο από Γρίπη Α

Το παιδί νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Παίδων, μετά από μεταφορά από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού

Πέθανε τετράχρονο κοριτσάκι στην Κύπρο από Γρίπη Α
Ένα παιδί 4 ετών πέθανε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Μακάρειο Νοσοκομείο στην Κύπρο, με τον θάνατό του να αποδίδεται στη γρίπη Α, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, το παιδί είχε αρχικά εισαχθεί για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των συμπτωμάτων, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι «το κοριτσάκι 4 ετών μεταφέρθηκε διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση το Σάββατο στη ΜΕΘ Παίδων, όπου και κατέληξε σήμερα. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, αιτία θανάτου ήταν η πολυοργανική ανεπάρκεια, ως συνέπεια της γρίπης Α». 

Όπως αναφέρει το philenews.com, από τον περασμένο Δεκέμβριο έως σήμερα, λόγω της γρίπης Α έχουν χάσει τη ζωή τους ακόμη 13 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι.

