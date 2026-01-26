Πέθανε τετράχρονο κοριτσάκι στην Κύπρο από Γρίπη Α

Ένα παιδί 4 ετών πέθανε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Μακάρειο Νοσοκομείο στην Κύπρο
, με τον θάνατό του να αποδίδεται στη γρίπη Α
, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).
Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, το παιδί είχε αρχικά εισαχθεί για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των συμπτωμάτων
, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου.
Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι «το κοριτσάκι 4 ετών μεταφέρθηκε διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση
το Σάββατο στη ΜΕΘ Παίδων, όπου και κατέληξε σήμερα
. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, αιτία θανάτου ήταν η πολυοργανική ανεπάρκεια, ως συνέπεια της γρίπης Α».
Όπως αναφέρει το philenews.com
, από τον περασμένο Δεκέμβριο έως σήμερα, λόγω της γρίπης Α έχουν χάσει τη ζωή τους ακόμη 13 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένοι.