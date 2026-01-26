Συμβούλιο της Ευρώπης: Θετικές κριτικές για το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της ανήλικης παραβατικότητας

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης

Συμβουλίου της Ευρώπης και ιδιαίτερα από την επικεφαλής της αρμόδιας διεύθυνσης του Συμβουλίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού Agnis von Maravić.



Αναλυτικότερα, σε ειδική εκδήλωση, αντιπροσωπεία του υπουργείου Δικαιοσύνης με επικεφαλής τον υπουργό , παρουσίασε σήμερα, μια ολοκληρωμένη δράση πρόληψης και αντιμετώπισης της ανήλικης παραβατικότητας στο πλαίσιο της συμμετοχής του υπουργείου στο κοινό πρόγραμμα «Joint project European Union and Council of Europe for Child Friendly Justice».







Ειδικότερα, παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης η υπεύθυνη ομάδα υλοποίησης του λόγω προγράμματος, υπό τον επιστημονικό συντονισμό της Ευτυχίας Κατσιγαράκη, προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ειδικών Νομικών Υποθέσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης, ανεξάρτητης εμπειρογνώμονα του Συμβουλίου της Ευρώπης και μέλος των επιτροπών ENFVAE και ENF-JUS, ανέδειξε τη σπουδαιότητα που δίνει η χώρα μας για μια ουσιαστική φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη και παρουσίασε τις πρωτοποριακές δράσεις, που εδράζονται στις αρχές της ισότητας, της δίκαιης δίκης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά προστατεύονται και από τη σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.



Ο κ. Φλωρίδης στον χαιρετισμό του, μεταξύ των άλλων, τόνισε:







Θεόδωρος Ρουσόπουλος



Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρος Ρουσόπουλος σε μήνυμα που απέστειλε τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:



«Η Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη βρίσκεται στον πυρήνα των αξιών που προάγει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δεν αφορά μόνο τη νομική προστασία των παιδιών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι δημοκρατίες μας επιλέγουν να τα αντιμετωπίζουν όταν έρχονται σε επαφή με το σύστημα δικαιοσύνης. Οι κατευθυντήριες κραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη καθιστούν σαφές ότι τα παιδιά πρέπει να ακούγονται, να κατανοούν τι τους συμβαίνει και να μπορούν να συμμετέχουν με ασφάλεια στις διαδικασίες. Η Δικαιοσύνη δεν πρέπει να αναμένει από τα παιδιά να προσαρμοστούν στις διαδικασίες της· η ίδια η Δικαιοσύνη οφείλει να προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα δικαιώματα του παιδιού, με γνώμονα πάντοτε το βέλτιστο συμφέρον του.



Ευτυχία Κατσιγαράκη



Η προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ειδικών Νομικών Υποθέσεων του υπουργείου Δικαιοσύνης, Ευτυχία Κατσιγαράκη κατά την παρουσίαση των δράσεων ανέφερε:



«Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία της Δικαιοσύνης καλλιεργεί υπεύθυνους πολίτες και ενισχύει μια κοινωνία σεβασμού και ισονομίας. Με οδηγό τις βέλτιστες πρακτικές φιλικής Δικαιοσύνης, όπως αυτές αναδεικνύονται μέσα από το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα REMIND και τις εικονικές Ποινές Δίκες Ανηλίκων (Mock Trials), όραμα του υπουργείου είναι το παιδί να βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης της νεανικής παραβατικότητας, γιατί “η παιδεία της δικαιοσύνης ξεκινά εκεί όπου το παιδί ακούγεται και μαθαίνει να σέβεται”.



Παράλληλα, κρίνω αναγκαίο να αναφέρω ότι η υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών βασίζεται στη συλλογική και αφιλοκερδή συμμετοχή εμπειρογνωμόνων τόσο από τον χώρο της Δικαιοσύνης, όσο και από τέσσερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας μας, στους οποίους εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες για τη συμβολή τους».



Χαράλαμπος Παπαγεωργίου



Στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος RE:MIND, ο Καθηγητής Ψυχιατρικής, Χαράλαμπος Παπαγεωργίου ανέπτυξε τα επιστημονικά θεμέλια της παρέμβασης, εστιάζοντας στη νευροπλαστικότητα κατά την εφηβική και μετεφηβική ηλικία ως κρίσιμη ευκαιρία ψυχοκοινωνικής αναδιοργάνωσης και αποκατάστασης νέων με παραβατική συμπεριφορά.



Βασιλική Βαρελά



Στη συνέχεια, η Δρ. Βασιλική Βαρελά παρουσίασε τη δομή και τη λειτουργική αρχιτεκτονική του προγράμματος, καθώς και τη θεωρητική του θεμελίωση στην έννοια του Homo Narrans. Έμφαση δόθηκε στην αξιοποίηση της αφήγησης και του Σωκρατικού διαλόγου ως εργαλείων ενίσχυσης του στοχασμού, της ηθικής κρίσης και της συναισθηματικής ρύθμισης των νέων, μέσα από ένα πολιτισμικά συμπεριληπτικό πλαίσιο που προσαρμόζεται στην ταυτότητα και τη βιωμένη εμπειρία κάθε συμμετέχοντα.



Συμεών Ρετάλης



Ο καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, Συμεών Ρετάλης ανέφερε: «Με σύγχρονα ψηφιακά μέσα και ιδιαίτερα με τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων μορφών αφήγησης, ένα παιδαγωγικά καλοσχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό που βασίζεται σε αποσπάσματα της ελληνικής και διεθνούς λογοτεχνίας μπορεί να παρουσιαστεί με τρόπο οικείο και ελκυστικό σε μια γενιά που ζει καθημερινά με τα social media και το διαδίκτυο».